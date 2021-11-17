Голландия — Норвегия: счет матча 2:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе G.

Счет в матче был открыт лишь на 84-й минуте. Груневелд аккуратно покатил мяч на Стивена Бергвейна, который ударом из пределов штрафной поразил ближнюю девятку.

А в компенсированное время убежали голландцы в контратаку после углового соперника. Бергвейн по центру ворвался в штрафную, где не пожадничал, покатив мяч на движущегося параллельным курсом Депая, который уже поразил открытый угол ворот.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G Нидерланды — Норвегия 2:0 Гол: 1:0 Стивен Бергвейн (84') Нидерланды: Яспер Силлессен, Дензел Дюмфрис, Маттейс де Лигт, Вирджил ван Дейк, Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Дави Классен (Мартен де Рон, 73'), Стивен Бергвейн, Мемфис Депай, Arnaut Danjuma (Натан Аке, 89') Норвегия: Ола Сольбаккен (Йенс Хеуге, 46'), Александр Сёрлот, Мохамед Эльюнуссип, Матиас Норманн (Стиан Грегерсен, 74'), Мортен Торсби (Кристиан Торстведт, 46'), Мартин Эдегор, Биргер Мелинг, Андреас Ханше-Ольсен, Стефан Страндберг, Маркус Хольмгрен-Педерсен (Thomas Lehne Olsen, 87'), Эрьян Хашольд Нюланд Предупреждения: Мортен Торсби (39'), Александр Сёрлот (43'), Дензел Дюмфрис (79'), Маттейс де Лигт (80')

В параллельном матче сборная Турции на выезде одержала победу над командой Черногории со счетом 2:1.

Счет уже на 3-й минуте открыли хозяева. Стефан Савич перехватывает мяч перед штрафной площадкой и покатил на Фатоса Бечирая, который первым касанием игровой снаряд останавил, а вторым отправил его в левый угол.

На 22-й минуте турки отыгрались. Эмюр выполнил подачу с левого фланга во вратарскую, где Керем Актюркоглу принял мяч, а затем переправил его в ворота.

А на 60-й минуте Оркун Кекчю нанес удар из-за пределов штрафной площадки — мяч рикошетом от соперника полетел в створ, потом его рукой коснулся Шаркич и не отразил, так как круглый влетел в ворота после контакта со штангой.

Еще в одном матче группы сборная Гибралтара потерпела домашнее поражение от Латвии — 1:3.

Счет уже на 7-й минуте открыли хозяева — отличился Лиам Уолкер.

В составе победителей голы забили Владислав Гутковский (25-я минута), Роберт Ульдрикис (55) и Раймондс Кроллис (75).

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G Гибралтар — Латвия 1:3 Голы: 1:0 Лиам Уолкер (7'), 1:1 Владислав Гутковский (25'), 1:2 Роберт Ульдрикис (55'), 1:3 Raimonds Krollis (75') Гибралтар: Дэйл Коулинг, Джек Сержант, Скотт Уайзмен, Рой Чиполина, Аймен Муэли, Итан Бритто, Грэм Торилья, Лу Джон Эннсли (Киан Ронан, 67'), Julian Valarino (Рис Стач, 76'), Андре Тжей де Барр (Ли Кашаро, 45'), Лиам Уолкер Латвия: Роберт Ульдрикис (Криш Карклиньш, 69'), Владислав Гутковский, Андрей Цыганик (Renars Varslavans, 90'), Игорь Тарасов, Мартиньш Кигурс (Raimonds Krollis, 69'), Алвис Яунземс (Владимир Камеш, 46'), Райвис Юрковскис, Каспарс Дубра, Антон Черномордый, Робертс Савалниекс, Роберт Озолс Предупреждения: Грэм Торилья (28'), Роберт Ульдрикис (46'), Владимир Камеш (66'), Киан Ронан (70'), Рис Стач (80'), Криш Карклиньш (86')

Группа G: 1. Нидерланды — 23 (очка); 2. Турция — 21; 3. Норвегия — 18; 4. Черногория — 12; 5. Латвия — 9; 6. Гибралтар — 0.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Подопечные Луи ван Гала примут участие на чемпионате мира в 2022 году в Катаре после пропуска мундиаля в России в 2018 году. Турки сыграют в стыковых матчах в марте следующего года.