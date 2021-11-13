Семин прокомментировал успехи сборной России

Экс-наставник «Ростова»похвалил Валерия Карпина и команду сборной России за выступление в квалификации на ЧМ-2022.

«Карпин отлично справляется со своими обязанностями. Сейчас в сборной прекрасная атмосфера на фоне хорошего промежуточного результата. Я верю в положительный финальный исход. Мы на первом месте в группе, поэтому можем рассчитывать там остаться и после матча с Хорватией.

Игроки верят в тренера, а он в них. На игры команда выходит обученной, с этим проблем нет. Победный дух у Карпина имеется, поэтому мы вправе рассчитывать на хороший результат завтра.

Что могу посоветовать Карпину? Он сам все знает, я буду только болеть за сборную и все», — цитирует Семина Sport24.

В последнем туре квалификации на ЧМ-2022 Россия сыграет с Хорватией. Матч запланирован на 14 ноября 17:00 мск. Прогнозы на игру есть здесь и здесь.