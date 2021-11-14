Хорватия
В отборочном турнире ЧМ в сентябре хорваты на выезде сыграли вничью с Россией (0:0), создав единственный голевой момент в матче, но не реализовав его.
Затем в сентябре же подопечные Златко Далича на выезде вырвали победу у Словакии (1:0) и на своем поле крупно обыграли Словению (3:0).
В октябре «шашечные» на выезде обыграли Кипр (3:0), но на своем поле потеряли очки и лидерство в группе, сыграв вничью со Словакией (2:2).
В последнем матче Хорватия в гостях разгромила Мальту (7:1) и с 19 очками занимают второе место в группе. Под вопросом участие Брекало, не сыграет Ковачич.
Россия
После провального чемпионата Европы и смены главного тренера, сборная России в дебютном матче Валерия Карпина в сентябре разошлась миром дома с командой Хорватии — 0:0.
В сентябре же россияне на выезде победили команду Кипра (2:0) и дома одолели сборную Мальты (2:0).
В октябре сборная России дома победила Словакию (1:0) благодаря автоголу, а потом на выезде справилась со Словенией (2:1).
В последнем матче россияне разгромили дома Кипр (6:0) и с 22 очками возглавляют группу Н. Чтобы удержать первое место команде Карпина нужно лишь не проиграть в Сплите.
Прогноз и ставка
На победу Хорватии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 4.10, а на победу России — 5.60.
Во всех 4 официальных личных встречах в XXI веке команды сыграли вничью в основное время. В четвертьфинале ЧМ-2018 хорваты победили в серии пенальти — 2:2 (4:3).
Россиян устроит даже ничья, хорватам нужна только победа. Прогнозируем, что
В 5 из 7 последних официальных выездных матчей России обе команды покидали поле с забитыми голами.
Для более азартных — дерзкая ставка за 5.50.