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    Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?

    Хорватия — Россия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 14 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Россия
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    Россия — Хорватия
    Встреча 10-го тура группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Хорватии и России состоится 14 ноября. Матч пройдет на арене «Полюд» в хорватском Сплите и начнется в 17:00 мск. Хорватия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 14 Ноября 2021 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 17:00 Россия Россия
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    Хорватия

    В отборочном турнире ЧМ в сентябре хорваты на выезде сыграли вничью с Россией (0:0), создав единственный голевой момент в матче, но не реализовав его.

    Затем в сентябре же подопечные Златко Далича на выезде вырвали победу у Словакии (1:0) и на своем поле крупно обыграли Словению (3:0).

    В октябре «шашечные» на выезде обыграли Кипр (3:0), но на своем поле потеряли очки и лидерство в группе, сыграв вничью со Словакией (2:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В последнем матче Хорватия в гостях разгромила Мальту (7:1) и с 19 очками занимают второе место в группе. Под вопросом участие Брекало, не сыграет Ковачич.

    Россия

    После провального чемпионата Европы и смены главного тренера, сборная России в дебютном матче Валерия Карпина в сентябре разошлась миром дома с командой Хорватии — 0:0.

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    • В сентябре же россияне на выезде победили команду Кипра (2:0) и дома одолели сборную Мальты (2:0).

    В октябре сборная России дома победила Словакию (1:0) благодаря автоголу, а потом на выезде справилась со Словенией (2:1).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В последнем матче россияне разгромили дома Кипр (6:0) и с 22 очками возглавляют группу Н. Чтобы удержать первое место команде Карпина нужно лишь не проиграть в Сплите.

    Прогноз и ставка

    На победу Хорватии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 4.10, а на победу России — 5.60.

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    Во всех 4 официальных личных встречах в XXI веке команды сыграли вничью в основное время. В четвертьфинале ЧМ-2018 хорваты победили в серии пенальти — 2:2 (4:3).

    Россиян устроит даже ничья, хорватам нужна только победа. Прогнозируем, что сборная России не проиграет.

    В 5 из 7 последних официальных выездных матчей России обе команды покидали поле с забитыми голами.

    Для более азартных — дерзкая ставка за 5.50.

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    Хорватия — Россия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
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