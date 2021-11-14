Хорватия сыграет на своем поле с Россией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 17:00 мск. Хорватия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Хорватии

Хорваты после ничьей в «Лужниках» (0:0) теперь просто обязаны выигрывать. Разумеется, все усилия для этого будут предприняты.

В минувшем туре отбора «клетчатые» разгромили Мальту (1:7). Мало того, единственный мяч в свои ворота команда пропустила от… Марцело Брозовича.

Сборная Хорватии лучше всех в группе атакует (20 мячей). При этом у балканцев и самые надежные тылы, давшие сбой лишь 4 раза.

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Лука Модрич способен, что называется, сделать разницу. Наверняка на его качества и рассчитывают хозяева.

Сборная России

Команда Валерия Карпина пока больше радует, нежели разочаровывает. Шутка ли, но даже ничьей в Сплите для выхода на Мундиаль будет предостаточно.

В минувшем туре сборная России буквально уничтожила киприотов (6:0). Отметим дубль Александра Ерохина, открывшего счет в той встрече.

Правда, с результативностью форвардов у россиян все не так весело. Федору Смолову и Антону Заболотному пора быть более активными.

К слову, и тот, и другой поразили ворота киприотов. Между тем, в этом матче основная нагрузка наверняка ляжет на оборону россиян.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 1.57, на ничью за 4.00, а на Россию — за 5.50.

Хорваты будут действовать первым номером, но к такому команда Карпина наверняка будет готова.

Россияне уже доказали, что умеют в нужный момент добывать результат .

Россияне настроены сохранить за собой первое место, причем постараются сделать это уверенно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа России, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.