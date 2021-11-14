ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцария — ИталияПоследний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ Ибрагимович не помог Швеции забить ГрузииГрузия заставила Швецию отсутствовать на поле Фрагмент матчаМатч равных возможностей. Италия и Швейцария сохранили статус-кво
  • 00:41
    • Англия за тайм разгромила Албанию, Польша крупно обыграла Андорру
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
  • 00:43
    • Сборная Дании обыграла команду Фарерских островов
  • 00:18
    • Контавейт разгромила Плишкову на Итоговом чемпионате WTA
  • 23:31
    • «Барселона» объявила о возращении Дани Алвеса
  • 22:49
    • Дембеле заплатит штраф за опоздание на три минуты
  • 22:16
    • «Зенит» выиграл у «Олимпиакоса» в Евролиге
    Все новости спорта

    Россия переиграет хорватов?

    Хорватия — Россия. Дерзкая ставка за 5.50 на матч ЧМ-2022 14 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Хорватии Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Хорватия — Россия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов
    Хорватия сыграет на своем поле с Россией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 17:00 мск. Хорватия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 14 Ноября 2021 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 17:00 Россия Россия
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
    •

    Сборная Хорватии

    Хорваты после ничьей в «Лужниках» (0:0) теперь просто обязаны выигрывать. Разумеется, все усилия для этого будут предприняты.

    В минувшем туре отбора «клетчатые» разгромили Мальту (1:7). Мало того, единственный мяч в свои ворота команда пропустила от… Марцело Брозовича.

    Сборная Хорватии лучше всех в группе атакует (20 мячей). При этом у балканцев и самые надежные тылы, давшие сбой лишь 4 раза.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Лука Модрич способен, что называется, сделать разницу. Наверняка на его качества и рассчитывают хозяева.

    Сборная России

    Команда Валерия Карпина пока больше радует, нежели разочаровывает. Шутка ли, но даже ничьей в Сплите для выхода на Мундиаль будет предостаточно.

    В минувшем туре сборная России буквально уничтожила киприотов (6:0). Отметим дубль Александра Ерохина, открывшего счет в той встрече.

  • Без права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии
  • Расклады финального тура отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • Вчера

    • Правда, с результативностью форвардов у россиян все не так весело. Федору Смолову и Антону Заболотному пора быть более активными.

    К слову, и тот, и другой поразили ворота киприотов. Между тем, в этом матче основная нагрузка наверняка ляжет на оборону россиян.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 1.57, на ничью за 4.00, а на Россию — за 5.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хорваты будут действовать первым номером, но к такому команда Карпина наверняка будет готова.

    Россияне уже доказали, что умеют в нужный момент добывать результат.

    Россияне настроены сохранить за собой первое место, причем постараются сделать это уверенно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа России, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крейчикова — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Чикаго — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Томь — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Текстильщик — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Волгарь — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хорватия — Россия: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Россия переиграет хорватов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры