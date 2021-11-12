Черданцев: Шансов с такой Хорватией у сборной России немного

Комментаторсчитает, что сборнаяпроиграетв заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Команду Валерия Карпина устроит даже ничья в игре с хорватами. В таком случае сборная России займет первое место в группе и напрямую выйдет в финальную часть ЧМ-2022.

В четверг сборная России одержала победу над Кипром со счетом 6:0.

«Я думаю, что впечатление от матчей нашей сборной, когда она выходит, собравшись за два дня или три до игры, может быть одно единственное — это есть результат или его нет.

Я в каком-то смысле пересмотрел свое отношение к оценке того, как играет сборная. Для команды принципиально важно одерживать победы, добиваться результата и безотносительно качества игры, каких-то красивых комбинаций, что на самом деле интересует подавляющее меньшинство зрителей. Когда играет сборная России, за ней следит значительно более широкая аудитория, чем та, которая интересуется футболом в целом. Для среднестатистического россиянина важен результат, и когда он есть, тем более когда он 6:0, то всё отлично, а остальное — это уже для специалистов.

Некорректно на фоне такого слабого соперника кого-то выделять, потому что мы сейчас будем играть решающий матч с Хорватией, где уровень игроков абсолютно иной и просто нелепо кого-то выделять на фоне сборной Кипра, кроме разве что Сафонова.

Как не парадоксально, я бы его выделил, потому что при счете (1:0), когда у нас были еще сложности в первом тайме, Сафонов совершил ключевое спасение после удара в упор с углового. Если бы он не среагировал, и киприоты бы забили, кто знает, может, наши бы заволновались — это был бы очень неприятный момент. Он молодец, я бы его выделил в этом матче.

Люди профессионалы, они выходят играть за сборную, представляют свою страну. За настрой можно не беспокоиться. Другое дело, что готовы ли мы психологически и физически противостоять такой сильной сборной, как Хорватия, которая только что отгрузила на Мальте, с которой у нас были непростые матчи, семь, это другой вопрос, и на него у меня ответа нет, игра покажет. Объективно, честно говоря, шансов с такой Хорватией у нас немного», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября в Сплите, начало — в 17:00 мск.