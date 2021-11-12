Карпин: Я смогу выставить сильнейший состав в Сплите

Главный тренер сборной Россиирассказал о готовности к решающей игре отборочной группы против команды Хорватии.

«Если за ближайшие три дня ничего не случится, в Хорватии я смогу выставить сильнейший состав.

К счастью, сегодня никто из наших игроков не травмировался и не получил дисквалификацию.

Так что все, включая Джикию, будут готовы сыграть в Сплите», — приводит слова Карпина пресс-служба УЕФА.

Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября.

Напомним, что напрямую на чемпионат мира в Катаре от Европы выйдут победители групп, команды, занявшие второе место, сыграют в стыковых матчах.