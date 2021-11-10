Орлов: Забудьте про Кокорина. Он ленивый, как и все способные люди

Известный комментаторсчитает, чтонет смысла задумываться о возможном возвращении нападающего «Фиорентины»

«Кокорина исключите вообще, он в футбол не играет. Какая польза?

Забудьте про этого футболиста. Он ленивый, как и все способные люди. Поэтому не надо о нем даже говорить», — сказал Орлов в новом выпуске своего YouTube-канала «ГСО Live».

Кокорин в текущем сезоне провел на поле в общей сложности 27 минут в трех матчах и не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» планирует отдать Кокорина в аренду зимой.