«Валенсия» — «Атлетико»: счет матча 3:3, обзор голов

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(3:3) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

На 35-й минуте гости провели атаку через центр, Луис Суарес получил пас от Корреа на подступах к штрафной, оторвался от защитника и направил мяч в ворота рикошетом от штанги.

На 50-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Гедеш справа сильно прострелил во вратарскую «матрасников», где мяч от бедра Савича отскочил в ворота.

На 58-й минуте Антуан Гризманн совершил перехват на своей половине, протащил мяч до радиуса штрафной «Валенсии» и исполнил шикарный удар с левой в ближнюю девятку.

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Спустя четыре минуты Шиме Врсалько из вратарской «Валенсии» протолкнул мяч в ворота. Судья сначала отменил гол из-за игры рукой у Суареса, но после просмотра ВАР засчитал мяч.

На второй добавленной минуте Гайя слева вырезал классный кросс в штрафную «Атлетико», Уго Дуро выскочил на мяч и в касание пробил в угол ворот.

А на шестой добавленной минуте Дуро оформил дубль и спас левантийцев от поражения. Прошла подача Гедеша со стандартного положения во вратарскую «Атлетико», где Дуро сделал движение к мячу и без прыжка головой пробил точно в цель

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Атлетико 2:3 Голы: 0:1 Луис Суарес (35'), 1:1 Стефан Савич (автогол) (50'), 1:2 Антуан Гризманн (58'), 1:3 Шиме Врсалько (60') Валенсия: Яспер Силлессен, Димитри Фулкье, Муктар Дьякаби, Омар Альдерете (Ману Вальехо, 85'), Хосе Гайя, Карлос Солер (Коба Куандреди, 85'), Даниэль Васс (Маркос де Соуза, 65'), Уго Гильямон, Урош Рачич (Юнус Муса, 65'), Элдер Кошта (Уго Дуро, 85'), Гонсалу Гуэдеш Атлетико: Луис Суарес (Эктор Эррера, 87'), Антуан Гризманн, Анхель Корреа (Жоффрей Кондогбиа, 73'), Янник Карраско, Родриго Де Пауль (Жоау Фелиш, 87'), Коке, Киран Триппьер (Шиме Врсалько, 8'), Марио Эрмосо, Хосе Хименес, Стефан Савич, Ян Облак Предупреждение: Уго Гильямон (76')

«Атетико» набрал 23 очка и расположился на 4-м месте в Примере. У «Валенсии» 17 очков и 10-я позиция в турнирной таблице.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем туре «Атлетико» 20 ноября примет «Осасуну», а «Валенсия» на следующий день сыграет на выезде против «Реала Сосьедада».