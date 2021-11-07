«Валенсия» — «Атлетико»: счет матча 3:3, обзор голов

На 35-й минуте гости провели атаку через центр, Луис Суарес получил пас от Корреа на подступах к штрафной, оторвался от защитника и направил мяч в ворота рикошетом от штанги.
На 50-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Гедеш справа сильно прострелил во вратарскую «матрасников», где мяч от бедра Савича отскочил в ворота.
На 58-й минуте Антуан Гризманн совершил перехват на своей половине, протащил мяч до радиуса штрафной «Валенсии» и исполнил шикарный удар с левой в ближнюю девятку.
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Спустя четыре минуты Шиме Врсалько из вратарской «Валенсии» протолкнул мяч в ворота. Судья сначала отменил гол из-за игры рукой у Суареса, но после просмотра ВАР засчитал мяч.
На второй добавленной минуте Гайя слева вырезал классный кросс в штрафную «Атлетико», Уго Дуро выскочил на мяч и в касание пробил в угол ворот.
А на шестой добавленной минуте Дуро оформил дубль и спас левантийцев от поражения. Прошла подача Гедеша со стандартного положения во вратарскую «Атлетико», где Дуро сделал движение к мячу и без прыжка головой пробил точно в цель
«Атетико» набрал 23 очка и расположился на 4-м месте в Примере. У «Валенсии» 17 очков и 10-я позиция в турнирной таблице.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре «Атлетико» 20 ноября примет «Осасуну», а «Валенсия» на следующий день сыграет на выезде против «Реала Сосьедада».