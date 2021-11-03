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    «Динамо» подтвердило, что матч с «Краснодаром» пройдет в Москве со зрителями

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    Матч 14-го тура чемпионата России «Динамо»«Краснодар» пройдет в Москве со зрителями. Эту информацию подтвердил генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров.

    Болельщики «Динамо»
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    «Сегодня наш клуб при активной поддержке РФС и РПЛ обратился еще раз с официальным запросом в федеральный Роспотребнадзор о возможности проведения матча с ФК "Краснодар" в Москве.

    В результате нам подтвердили разрешение сыграть 6 ноября на своем домашнем стадионе с допуском 30% от вместимости стадиона для зрителей, имеющих QR-код. Здоровье и безопасность людей для всех нас на первом месте.

    Мы признательны руководству Роспотребнадзора за конструктивную позицию. Также хочу от лица "Динамо" поблагодарить коллег из РФС и РПЛ, которые оперативно включились в процесс согласования и помогли нам в этой ситуации», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».

    Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет 6 ноября, начало — в 16:30 мск.

    Такое же решение принято и по матчу «Спартак» — «Локомотив», который запланирован на 7 ноября.

    Напомним, в Москве ранее запретили проводить спортивные мероприятия без согласования с Роспотребнадзором. Из-за сложной ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин установил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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