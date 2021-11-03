«Динамо» подтвердило, что матч с «Краснодаром» пройдет в Москве со зрителями

«Сегодня наш клуб при активной поддержке РФС и РПЛ обратился еще раз с официальным запросом в федеральный Роспотребнадзор о возможности проведения матча с ФК "Краснодар" в Москве.
В результате нам подтвердили разрешение сыграть 6 ноября на своем домашнем стадионе с
Мы признательны руководству Роспотребнадзора за конструктивную позицию. Также хочу от лица "Динамо" поблагодарить коллег из РФС и РПЛ, которые оперативно включились в процесс согласования и помогли нам в этой ситуации», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».
Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет 6 ноября, начало — в 16:30 мск.
Такое же решение принято и по матчу «Спартак» — «Локомотив», который запланирован на 7 ноября.
🚨 Ближайшие домашние матчи «Динамо» и «Спартака» пройдут в Москве и со зрителями— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 3, 2021
📲 Подробности — на нашем сайте#ТинькоффРПЛ https://t.co/GTW5Xt5RhT
Напомним, в Москве ранее запретили проводить спортивные мероприятия без согласования с Роспотребнадзором. Из-за сложной ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин установил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.