«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны составы «Аталанты» и «Манчестер Юнайтед» на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F пройдет в Бергамо и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Демираль, Де Рон, Мехле, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Пашалич, Иличич, Сапата.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Варан, Шоу, Байи, Ван-Биссака, Погба, Мактоминей, Фернандеш, Роналду, Рашфорд.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на его победу — 2.41, на успех «Аталанты» — 3.00, на ничью — 2.82. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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