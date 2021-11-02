«Аталанта»
«Аталанта» находится на третьем месте в своей группе после трех туров. На данный момент в активе клуба из Бергамо четыре очка.
В прошлом туре «Аталанта» проиграла на поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3. Команда Джанпьеро Гасперини вела 2:0, но соперник после перерыва перевернул игру, а решающий гол забил Криштиану Роналду.
После этого «Аталанта» провела три непростых матча в Серии А. Встречи с «Удинезе» и «Лацио» завершились вничью, а в игре против «Сампдории» удалось одержать победу.
В семи домашних матчах в текущем сезоне «Аталанта» одержала только две победы.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» тем временем набрал шесть очков и возглавляет группу.
После первой игры с «Аталантой» «красные дьяволы» потерпели сокрушительное поражение от «Ливерпуля». «МЮ» проиграл прямому конкуренту в АПЛ со счетом 0:5. Несмотря на это, руководство клуба не стало увольнять Оле-Гуннара Сульшера.
И уже в следующем матче «МЮ» одержал классную победу над «Тоттенхэмом» — 3:0. Один из голов, как обычно, забил Роналду.
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«МЮ» выиграл три из шести гостевых матчей в текущем сезоне.
Прогноз и ставка
На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «МЮ» — за 2.52.
Поражение от «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» стало для «МЮ» холодным душем, после которого команда, похоже, пришла в себя. Во всяком случае, игру против «Тоттенхэма» команда Сульшера провела почти идеально, без единого серьезного сбоя.
Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» за 2.52.
«Аталанта» пока что
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1,5 за 1.88.