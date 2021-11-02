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    «МЮ» еще раз обыграет «Аталанту»?

    «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.52) и ставки на Лигу чемпионов 2 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»
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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Аталанты» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября в Бергамо, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 02 Ноября 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    «Аталанта» находится на третьем месте в своей группе после трех туров. На данный момент в активе клуба из Бергамо четыре очка.

    В прошлом туре «Аталанта» проиграла на поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3. Команда Джанпьеро Гасперини вела 2:0, но соперник после перерыва перевернул игру, а решающий гол забил Криштиану Роналду.

    После этого «Аталанта» провела три непростых матча в Серии А. Встречи с «Удинезе» и «Лацио» завершились вничью, а в игре против «Сампдории» удалось одержать победу.

    В семи домашних матчах в текущем сезоне «Аталанта» одержала только две победы.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем набрал шесть очков и возглавляет группу.

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    • После первой игры с «Аталантой» «красные дьяволы» потерпели сокрушительное поражение от «Ливерпуля». «МЮ» проиграл прямому конкуренту в АПЛ со счетом 0:5. Несмотря на это, руководство клуба не стало увольнять Оле-Гуннара Сульшера.

    И уже в следующем матче «МЮ» одержал классную победу над «Тоттенхэмом» — 3:0. Один из голов, как обычно, забил Роналду.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «МЮ» выиграл три из шести гостевых матчей в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «МЮ» — за 2.52.

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    Поражение от «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» стало для «МЮ» холодным душем, после которого команда, похоже, пришла в себя. Во всяком случае, игру против «Тоттенхэма» команда Сульшера провела почти идеально, без единого серьезного сбоя.

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» за 2.52.

    «Аталанта» пока что совсем не впечатляет, либо же впечатляет, но крайне редко.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1,5 за 1.88.

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    «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на футбол. «МЮ» еще раз обыграет «Аталанту»?
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