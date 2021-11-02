«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Аталанты» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября в Бергамо, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» находится на третьем месте в своей группе после трех туров. На данный момент в активе клуба из Бергамо четыре очка.

В прошлом туре «Аталанта» проиграла на поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3. Команда Джанпьеро Гасперини вела 2:0, но соперник после перерыва перевернул игру, а решающий гол забил Криштиану Роналду.

После этого «Аталанта» провела три непростых матча в Серии А. Встречи с «Удинезе» и «Лацио» завершились вничью, а в игре против «Сампдории» удалось одержать победу.

В семи домашних матчах в текущем сезоне «Аталанта» одержала только две победы.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем набрал шесть очков и возглавляет группу.

После первой игры с «Аталантой» «красные дьяволы» потерпели сокрушительное поражение от «Ливерпуля». «МЮ» проиграл прямому конкуренту в АПЛ со счетом 0:5. Несмотря на это, руководство клуба не стало увольнять Оле-Гуннара Сульшера.

И уже в следующем матче «МЮ» одержал классную победу над «Тоттенхэмом» — 3:0. Один из голов, как обычно, забил Роналду.

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«МЮ» выиграл три из шести гостевых матчей в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «МЮ» — за 2.52.

Поражение от «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» стало для «МЮ» холодным душем, после которого команда, похоже, пришла в себя. Во всяком случае, игру против «Тоттенхэма» команда Сульшера провела почти идеально, без единого серьезного сбоя.

Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» за 2.52.

«Аталанта» пока что совсем не впечатляет , либо же впечатляет, но крайне редко.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1,5 за 1.88.