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    Полоз выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Арсеналом»

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Арсенала» на матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Полоз
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    Дмитрий Полоз

    Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 мск.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Байрамян, Глебов, Хасимото, Гигович, Полоз, Соу.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Алмквист, Комличенко.

    «Арсенал»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачев, Чаушич, Хлусевич, К.Кангва, Давиташвили, Луценко.

    Запасные: Коченков, Шамов, Сокол, Суханов, Бьернстрем, Камболов, Гулиев, Кангва, Костадинов, Панченко, Аджоев, Тудорие.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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