Полоз выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Арсеналом»

Дмитрий Полоз Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 мск.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Байрамян, Глебов, Хасимото, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Алмквист, Комличенко.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачев, Чаушич, Хлусевич, К.Кангва, Давиташвили, Луценко.
Запасные: Коченков, Шамов, Сокол, Суханов, Бьернстрем, Камболов, Гулиев, Кангва, Костадинов, Панченко, Аджоев, Тудорие.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.