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    Будет ли у «Ростова» первая домашняя виктория?

    «Ростов» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, Чемпионат России, 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Арсенал» Тула
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    «Ростов»
    В 12-м туре российской Премьер-лиги «Ростов» на своем поле сыграет против тульского «Арсенала». Встреча состоится 23 октября и начнется в 16:30 по мск. «Ростов» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Октября 2021 года
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    •  Ростов 16:30 Арсенал Тула Арсенал Тула
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    «Ростов»

    «Ростов» первую треть дистанции текущего чемпионата России провел неудачно, и находится в зоне вылета, на 15 позиции, имея в копилке девять баллов, отставая на три пункта от безопасной позиции.

    «Комбайнеры» до этого в Премьер-лиге одержали всего две виктории, обе которые были выездными, а также три матча закончили ничьей и в шести случаях они проигрывали.

    Так, одно из фиаско было в минувшем туре на выезде от «Сочи» со счетом 2:3. Данное поражение стало для ростовчан третьим за последние четыре игры. Еще в этот период они обыграли в Москве «Локомотив» 2:1.

    Все прогнозы на РПЛ

    На своем поле в текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» пока выступает ужасно, раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения, разница мячей составляет 5:12.

    «Арсенал» Тула

    «Арсенал» с 12 очками после 11 проведенных туров занимает 12 позицию в турнирной таблице РПЛ, но от 11 позиции оторвался всего лишь на один балл.

    В прошлом туре «оружейники» на своей территории смогли сенсационно обыграть «Зенит» со счетом 2:1, что стало второй викторией за последние четыре игры первенстве. Также в этот период они по разу проиграли и сыграли вничью.

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    • Стоит отметить, что за 15 последних матчей в рамках Премьер-лиге коллектив из Тулы одержал только три победы и потерпел девять поражений при трех ничейных исходах.

    На выезде в данном чемпионате «Арсенал» смог добыть одну виктория, которая стала первой за последние два розыгрыша РПЛ, а также потерпел четыре фиаско.

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    «Ростов» выиграл у «Арсенала» в четырех последних очных встречах. В прошлом сезоне «комбайнеры» победили 1:0 и 3:2.

    Прогноз и ставка на «Ростов» — «Арсенал» Тула

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ростова» — 1.94, победа «Арсенала» — 4.18, ничья — 3.68.

    Учитывая удачное выступление ростовчан против туляков и хроническое неумение «Арсенала» играть на выезде, то в данной встрече рекомендуем ставить на викторию хозяев.

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    «Ростов» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Ростова» первая домашняя виктория?
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