Промес остался в запасе «Спартака» на матч с «Лестером»

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко — Мозес, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Литвинов — Бакаев, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Ломовицкий, Игнатов, Промес, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Мельников.
Состав на сегодняшнюю битву! 🔥#СпартакЛестер | #UEL 🏆 pic.twitter.com/4HC92o9Igm— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021
«Лестер»: Шмейхель — Рикарду, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Томас — Сумаре, Тилеманс, Мэддисон — Дака, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Якупович, Бертранд, Барнс, Варди, Олбрайтон, Чаудри, Дьюсбери-Холл, Вестергор, Кастань, Бенкович, Лукман.
Матч «Спартак» — «Лестер» пройдет 20 октября в Москве, начало — в 17:30 мск.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Лестер».