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    Промес остался в запасе «Спартака» на матч с «Лестером»

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    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Лестера» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Спартак»: Максименко — Мозес, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Литвинов — Бакаев, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ломовицкий, Игнатов, Промес, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Мельников.

    «Лестер»: Шмейхель — Рикарду, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Томас — Сумаре, Тилеманс, Мэддисон — Дака, Ихеаначо.

    Запасные: Уорд, Якупович, Бертранд, Барнс, Варди, Олбрайтон, Чаудри, Дьюсбери-Холл, Вестергор, Кастань, Бенкович, Лукман.

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    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Лестер».

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