Московский «Спартак» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 20 октября в Москве, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» после двух туров занимает второе место в своей группе. Сейчас в активе красно-белых три очка. Столько же у польской «Легии», а «Наполи» и «Лестер» отстают от вице-чемпиона России на два очка.

«Спартак» стартовал в групповом этапе с домашнего поражения от «Легии» (0:1). Этот результат стал очередным ударом по репутации команды, хотя в тот день играла она не так уж и плохо, но в итоге снова дала повод для критики.

А во втором туре «Спартак» сенсационно обыграл «Наполи» . Команда Руя Витории победила в Неаполе со счетом 3:2. Ключевым тогда стало удаление в составе итальянского клуба на 30-й минуте матча. «Спартак» идеально воспользовался своим шансом.

После этого красно-белые обыграли в рамках РПЛ «Ахмат» и поделили очки с «Динамо». В дерби «Спартак» отыгрался со счета 0:2.

«Лестер»

«Лестер» тем временем пока находится на последнем месте. Английский клуб набрал в двух матчах одно очко.

В первом туре «Лестер» сыграл вничью с «Наполи» — 2:2. «Лисы» тогда вели 2:0, но позволили сопернику отыграться.

А потом было гостевое поражение от «Легии» — 0:1. Очень неожиданный результат даже с учетом того, как английские клубы относятся к выездным матчам в Лиге чемпионов.

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В минувшие выходные «Лестер» одержал яркую победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2). Так что в Москву команда Брендара Роджерса летит с хорошим настроением.

Прогноз и ставка

На «Спартак» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Лестера» — за 1.93.

После неожиданно успешного матча против «Наполи» болельщики «Спартака» наверняка ждут повторения банкета и в предстоящей игре. Но есть подозрение, что на этот раз красно-белые не наберут очков.

Главная проблема — травмы Квинси Промеса и Эсекьеля Понсе. В атаке играть просто некому. Есть, конечно, Александр Соболев, но у него этот сезон совершенно не задался.

К тому же, проблемы «Спартака» в обороне тоже никуда не делись. Ну и вряд ли хозяева сильно готовы к интенсивному футболу английской команды.

Ставка — победа «Лестера» с форой (-1,5) за 3.52.