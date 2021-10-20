«Спартак»
«Спартак» после двух туров занимает второе место в своей группе. Сейчас в активе красно-белых три очка. Столько же у польской «Легии», а «Наполи» и «Лестер» отстают от вице-чемпиона России на два очка.
«Спартак» стартовал в групповом этапе с домашнего поражения от «Легии» (0:1). Этот результат стал очередным ударом по репутации команды, хотя в тот день играла она не так уж и плохо, но в итоге снова дала повод для критики.
А во втором туре
После этого красно-белые обыграли в рамках РПЛ «Ахмат» и поделили очки с «Динамо». В дерби «Спартак» отыгрался со счета 0:2.
«Лестер»
«Лестер» тем временем пока находится на последнем месте. Английский клуб набрал в двух матчах одно очко.
В первом туре «Лестер» сыграл вничью с «Наполи» — 2:2. «Лисы» тогда вели 2:0, но позволили сопернику отыграться.
А потом было гостевое поражение от «Легии» — 0:1. Очень неожиданный результат даже с учетом того, как английские клубы относятся к выездным матчам в Лиге чемпионов.
В минувшие выходные «Лестер» одержал яркую победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2). Так что в Москву команда Брендара Роджерса летит с хорошим настроением.
Прогноз и ставка
На «Спартак» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Лестера» — за 1.93.
После неожиданно успешного матча против «Наполи» болельщики «Спартака» наверняка ждут повторения банкета и в предстоящей игре. Но есть подозрение, что на этот раз красно-белые не наберут очков.
Главная проблема — травмы Квинси Промеса и Эсекьеля Понсе.
К тому же, проблемы «Спартака» в обороне тоже никуда не делись. Ну и вряд ли хозяева сильно готовы к интенсивному футболу английской команды.
Ставка — победа «Лестера» с форой (-1,5) за 3.52.