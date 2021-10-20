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    «Лестер» обыграет «Спартак» с разгромным счетом?

    «Спартак» — «Лестер». Прогноз (к. 3.52) и ставки на футбол, Лига Европы, 20 октября 2021 года

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    Александр Соболев и Георгий Джикия
    Московский «Спартак» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 20 октября в Москве, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 20 Октября 2021 года
    Спартак
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    •  Спартак 17:30 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Спартак»

    «Спартак» после двух туров занимает второе место в своей группе. Сейчас в активе красно-белых три очка. Столько же у польской «Легии», а «Наполи» и «Лестер» отстают от вице-чемпиона России на два очка.

    «Спартак» стартовал в групповом этапе с домашнего поражения от «Легии» (0:1). Этот результат стал очередным ударом по репутации команды, хотя в тот день играла она не так уж и плохо, но в итоге снова дала повод для критики.

    А во втором туре «Спартак» сенсационно обыграл «Наполи». Команда Руя Витории победила в Неаполе со счетом 3:2. Ключевым тогда стало удаление в составе итальянского клуба на 30-й минуте матча. «Спартак» идеально воспользовался своим шансом.

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    • После этого красно-белые обыграли в рамках РПЛ «Ахмат» и поделили очки с «Динамо». В дерби «Спартак» отыгрался со счета 0:2.

    «Лестер»

    «Лестер» тем временем пока находится на последнем месте. Английский клуб набрал в двух матчах одно очко.

    В первом туре «Лестер» сыграл вничью с «Наполи» — 2:2. «Лисы» тогда вели 2:0, но позволили сопернику отыграться.

    А потом было гостевое поражение от «Легии» — 0:1. Очень неожиданный результат даже с учетом того, как английские клубы относятся к выездным матчам в Лиге чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В минувшие выходные «Лестер» одержал яркую победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2). Так что в Москву команда Брендара Роджерса летит с хорошим настроением.

    Прогноз и ставка

    На «Спартак» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Лестера» — за 1.93.

    После неожиданно успешного матча против «Наполи» болельщики «Спартака» наверняка ждут повторения банкета и в предстоящей игре. Но есть подозрение, что на этот раз красно-белые не наберут очков.

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    Главная проблема — травмы Квинси Промеса и Эсекьеля Понсе. В атаке играть просто некому. Есть, конечно, Александр Соболев, но у него этот сезон совершенно не задался.

    К тому же, проблемы «Спартака» в обороне тоже никуда не делись. Ну и вряд ли хозяева сильно готовы к интенсивному футболу английской команды.

    Ставка — победа «Лестера» с форой (-1,5) за 3.52.

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    «Спартак» — «Лестер»: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на футбол. «Лестер» обыграет «Спартак» с разгромным счетом?
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