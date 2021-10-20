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    Червиченко: «Лестер» выиграет у «Спартака» с преимуществом в два мяча

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал свой прогноз на матч красно-белых с английским «Лестером» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

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    «Если говорить об объективной ситуации до начала матча, то "Спартак" должен проиграть. В том случае если, конечно, "Лестер" будет играть основным составом и не станет придерживать главных игроков.

    Ожиданий вообще никаких, я не вижу причин, по которым мы можем победить. Помимо того, что у "Спартака" и так во всех зонах проблемы, особенно в нападении, так еще и Максименко начали дергать, что не прибавляет стабильности. Но опять же это футбол, все может быть, ведь никто не ожидал, что в Неаполе произойдет то чудо.

    Тем не менее мое личное мнение: при равных составах и без какого-то запредельного везения шансы у красно-белых совсем не велики даже на ничью. "Лестер" в последнем матче загрузил четыре мяча "МЮ", в составе которого Роналду.

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    • Конечно, бывает куча субъективных факторов, которые могут повлиять на исход матча. Вдруг Соболев ударит три раза по воротам, и все 3 мяча влетят в сетку. Такое бывает. Или как наши со Словакией играли: те гоняли нас, совершили больше ударов в створ, но 3 очка записала себе Россия. Все может быть. Но если объективно судить, то шансы не велики. Я думаю, "Лестер" выиграет с преимуществом в два мяча», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

    Матч «Спартак» — «Лестер» пройдет 20 октября в Москве, начало — в 17:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Лестер».

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