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    Витория заявил о хорошем предчувствии перед встречей с «Лестером»

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Лестером» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Конечно, хотелось бы избегать кадровых потерь, особенно перед матчами с такими сильными соперниками. К сожалению, сейчас у нас есть игроки, которые пока только восстанавливаются. Это касается и Промеса, решение об участии которого в матче мы еще не приняли.

    С другой стороны, мы справлялись до этого; надеюсь, справимся и теперь. А что касается дерби с "Динамо", то мы уже перевернули эту страницу. И готовы к новой игре.

    У меня хорошее предчувствие. Верю, что есть шансы на победу. Мы доказали, что обладаем сильным характером. При этом на каждой тренировке я говорю ребятам, что важно играть не только сердцем, но и умом. Это нужно совмещать.

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    • Против "Наполи" старались играть умно, а против "Динамо", особенно в конце игры, — всем сердцем. Спасибо большое фанатам, которые вдохнули душу в игроков. Мы это очень ценим!», — приводит слова Витории официальный сайт «Спартака».

    «Спартак» примет «Лестер» 20 октября. Встреча группы C начнется в 17:30 по московскому времени.

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