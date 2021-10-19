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    Роджерс из футболистов «Спартака» лучше всех знает Мозеса

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    «Мы приехали в Москву за победой. "Спартак" — хорошая команда, там собраны классные и качественные игроки, например, Виктор Мозес. Знаю и других футболистов помимо Мозеса, но не так хорошо.

    Видели их победу в Неаполе, хоть "Наполи" и играл в меньшинстве. Нас ждет сложная игра

    Лига Европы очень важна для нас, предстоящий матч имеет важное значение. Мы должны были побеждать и "Наполи", и "Легию". Завтра настрой только на победу», — приводит слова Роджерса «Р-Спорт».

    «Спартак» примет «Лестер» 20 октября. Встреча группы C начнется в 17:30 по московскому времени.

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