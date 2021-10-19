Роджерс из футболистов «Спартака» лучше всех знает Мозеса

Главный тренер «Лестера»поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы приехали в Москву за победой. "Спартак" — хорошая команда, там собраны классные и качественные игроки, например, Виктор Мозес. Знаю и других футболистов помимо Мозеса, но не так хорошо.

Видели их победу в Неаполе, хоть "Наполи" и играл в меньшинстве. Нас ждет сложная игра

Лига Европы очень важна для нас, предстоящий матч имеет важное значение. Мы должны были побеждать и "Наполи", и "Легию". Завтра настрой только на победу», — приводит слова Роджерса «Р-Спорт».

«Спартак» примет «Лестер» 20 октября. Встреча группы C начнется в 17:30 по московскому времени.