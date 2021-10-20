«МЮ» — «Аталанта»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Мактоминей, Роналду, Рэшфорд, Гринвуд, Фред, Фернандеш, Шоу, Уан-Биссака.

«Аталанта»: Муссо, Меле, Паломино, Коолмейнерс, Муриэль, Фройлер, де Роон, Демирал, Пашалич, Дзаппакоста, Иличич.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «МЮ». Коэффициент на его победу — 1.66, на успех «Аталанты» — 5.35, на ничью — 4.48. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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