«МЮ» — «Аталанта»: прогноз, составы, коэффициенты

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Мактоминей, Роналду, Рэшфорд, Гринвуд, Фред, Фернандеш, Шоу, Уан-Биссака.
«Аталанта»: Муссо, Меле, Паломино, Коолмейнерс, Муриэль, Фройлер, де Роон, Демирал, Пашалич, Дзаппакоста, Иличич.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «МЮ». Коэффициент на его победу — 1.66, на успех «Аталанты» — 5.35, на ничью — 4.48. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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