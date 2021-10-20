«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» после двух туров занимает третье место в своей группе. В активе «красных дьяволов» пока лишь три очка.
Судя по всему, команда Оле-Гуннара Сульшера расслабилась, попав в не самую опасную компанию. В первом туре «красные дьяволы» потерпели сенсационное поражение от «Янг Бойз». Правда, стоит отметить, что в Швейцарии «МЮ» все испортило удаление Аарона Уан-Биссаки.
Во втором туре «МЮ» с трудом выиграл на «Олд Траффорд» у «Вильярреала» (2:1). Криштиану Роналду забил победный гол за минуту до финального свистка.
В последних пяти матчах у «МЮ» только одна победа. В прошлую субботу команда Сульшера проиграла «Лестеру» со счетом 2:4.
«Аталанта»
«Аталанта» тем временем набрала четыре очка возглавляет группу. Очевидно, что итальянский клуб будет бороться за место в плей-офф ЛЧ.
В первом туре «Аталанта» сыграла вничью с «Вильярреалом». Матч в Испании завершился со счетом 2:2.
После этого команда Джанпьеро Гасперини выиграла на своем поле у «Янг Бойз» — всего лишь 1:0. Матч получился намного сложнее, чем ожидалось.
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«Аталанта» забивала хотя бы один мяч в каждом из восьми предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Аталанты» — за 4.65.
В игре «МЮ» вовсю сквозит неуверенность. У хозяев сейчас черная полоса, как-то иначе этот период сложно назвать. Не впечатляет даже Роналду. И вообще есть подозрение, что
В общем, «Аталанта», скорее всего, тоже заставит болельщиков «МЮ» беспокоиться о будущем.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.81.