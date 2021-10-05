У Глушакова травма задней поверхности бедра

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
Игрок вернулся в состав национальной команды спустя 3,5 года
«Закончил тренировку раньше из-за небольшого повреждения задней поверхности бедра. Буду ли готов к первому матчу? Так загадывать нельзя.
Какие эмоции по возвращению в сборную? Сборная и сборная, герб на груди есть. Каждый футболист мечтает выступать за сборную.
Неоднократно говорил, что моя цель вернуться в нее», — сказал Глушаков «Чемпионату».
Национальная команда под руководством Валерия Карпина готовится к матчам против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября) в рамках квалификации ЧМ-2022.