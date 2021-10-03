Защитник «Урала» получил вызов в сборную России

Защитник екатеринбургского «Урала»вызван в сборную России, информирует официальный сайт «шмелей».

21-летний футболист заменил в составе травмированного Илью Самошникова.

«В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова.

Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», — заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет со Словакией 8 октября в Казани, а со Словенией встретится 11 октября в Мариборе.