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    Защитник «Урала» получил вызов в сборную России

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    Защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России, информирует официальный сайт «шмелей».

    Арсен Адамов
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    Арсен Адамов

    21-летний футболист заменил в составе травмированного Илью Самошникова.

    «В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова.

    Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», — заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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