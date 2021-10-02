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    Слуцкий рассказал о травме Самошникова

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии защитника команды Ильи Самошникова, который получил повреждение во время матча 10-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Самошников покинул поле из-за травмы на 28-й минуте, его заменил Хвича Кварацхелия.

    «Мы пока не можем понять серьезность травмы, но судя по всему серьезная», — сказал Слуцкий клубной пресс-службе.

    Напомним, Самошников попал в итоговый состав сборной России и будет готовиться к отборочным матчам на чемпионат мира-2022 с командами Словакии и Словении.

    Однако, по информации журналиста «Спорт-Экспресса»а Влада Зимагулова, Илья не поедет в сборную России. Точного диагноза пока нет, но травма не позволит ему сыграть за национальную команду в октябре.

    Добавим, что в середине сентября игрок сборной России уже получал повреждение в матче с «Уралом» (4:0). Сообщалось, что у него подозрение на растяжение связок голеностопа.

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