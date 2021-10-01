Жемалетдинов: «Локомотив» честно проиграл «Лацио»

Полузащитник «Локомотива»дал комментарий после матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио» (0:2).

«Мы проиграли, наверное, честно, хотя у нас тоже были подходы — я мог забивать, Тино Анджорин. Особенно в первом тайме плохо сыграли в обороне, первый гол — привоз, второй гол был забит после "стандарта".

Во втором тайме вышли, начали прессинговать больше, соперник больше терял мяч. Как раз во втором тайме больше моментов было. Проиграли, будем готовиться к чемпионату», — цитирует Жемалетдинова ТАСС.

В следующем туре «Локомотив» 21 октября примет «Галатасарай», «Лацио» также дома сыграет с «Марселем».