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    Жемалетдинов: «Локомотив» честно проиграл «Лацио»

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    Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов дал комментарий после матча второго тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио» (0:2).

    Рифат Жемалетдинов
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    Рифат Жемалетдинов

    «Мы проиграли, наверное, честно, хотя у нас тоже были подходы — я мог забивать, Тино Анджорин. Особенно в первом тайме плохо сыграли в обороне, первый гол — привоз, второй гол был забит после "стандарта".

    Во втором тайме вышли, начали прессинговать больше, соперник больше терял мяч. Как раз во втором тайме больше моментов было. Проиграли, будем готовиться к чемпионату», — цитирует Жемалетдинова ТАСС.

    В следующем туре «Локомотив» 21 октября примет «Галатасарай», «Лацио» также дома сыграет с «Марселем».

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