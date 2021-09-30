Фернандеш: Всегда сложно играть против испанских команд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»поделился впечатлениями после победы над(2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Всегда сложно играть против испанских команд. Они хорошо владеют мячом, и мы знаем тренера, который уже работал в Англии. Они играли в хороший футбол и были организованы в защите.

Но я думаю, что "Манчестер Юнайтед" проделал хорошую работу. Иногда нам нужно набраться терпения и не прессинговать все время. Главное — это три очка», — сказал Фернандеш в эфире BT Sport.

В 3-м туре Лиги чемпионов 20 октября «Манчестер Юнайтед» примет «Аталанту», а «Вильярреал» в этот же день в гостях сыграет против «Янг Бойз».