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    Фернандеш: Всегда сложно играть против испанских команд

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями после победы над «Вильярреалом» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Всегда сложно играть против испанских команд. Они хорошо владеют мячом, и мы знаем тренера, который уже работал в Англии. Они играли в хороший футбол и были организованы в защите.

    Но я думаю, что "Манчестер Юнайтед" проделал хорошую работу. Иногда нам нужно набраться терпения и не прессинговать все время. Главное — это три очка», — сказал Фернандеш в эфире BT Sport.

    В 3-м туре Лиги чемпионов 20 октября «Манчестер Юнайтед» примет «Аталанту», а «Вильярреал» в этот же день в гостях сыграет против «Янг Бойз».

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