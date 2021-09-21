Вилков: Попытка Слуцкого свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно

Известный арбитрраскритиковал поведение главного тренера «Рубина»в матче с «Зенитом» (1:3).

Слуцкий был удален по ходу матча после двух предупреждений за разговоры с рефери.

«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда английской премьер-лиги против команды ФНЛ-2!

Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны "Центрального" скандировать матерные слова в адрес судейской бригады! На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!

Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу!

Думаю, Ашот Рафаилович в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок. И еще: тренера "Рубина" я предлагаю отправить поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани. Главную команду "Рубина" может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится», — приводит слова Вилкова «Спорт-Экспресс».