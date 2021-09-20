«Барселона» — «Гранада»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте. Эскудеро навесил с углового в центр штрафной, мяч был выбит, но вновь достался Серхио, который вошёл с ним в штрафную и подал к дальнему углу вратарской.

Там Домингуш Дуарте оторвался от де Йонга и отличным ударом головой отправил мяч под перекладину.

Отыгрались каталонцы лишь на 90-й минуте. Френки де Йонг с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рональд Араухо головой сбросил мяч на Пике.

Жерар скатил мяч на Гави, который в свою очередь выполнил подачу в центр к линии вратарской, Араухо удачно выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, Машимиану в этот раз уже был бессилен.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Гранада 1:1 Голы: 0:1 Домингуш Дуарте (2'), 1:1 Рональд Араухо (90') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Серджино Дест, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Alejandro Balde (Оскар Мингуэза, 42'), Серхи Роберто (Люк де Йонг, 46'), Серхио Бускетс (Рики Пуч, 75'), Френки де Йонг, Юсуф Демир (Жерар Пике, 75'), Мемфис Депай, Филиппе Коутиньо (Pablo Gavira, 60') Гранада: Хорхе Молина (Луис Суарес, 67'), Дарвин Мачис, Ян Брис Этеки (Анхель Монторо, 30'), Мончи, Антонио Пуэртас (Максим Гоналон, 67'), Луис Милья, Серхио Эскудеро (Карлос Нева, 46'), Луис Абрам (Херман Санчес, 78'), Домингуш Дуарте, Кини Марин, Луиш Максимиану Предупреждения: Анхель Монторо (40'), Максим Гоналон (71'), Оскар Мингуэза (77'), Ronald Koeman (85'), Луиш Максимиану (87'), Мончи (87'), Рональд Араухо (88'), Кини Марин (88'), Карлос Бакка (90 + 2'), Жерар Пике (90 + 3')

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» после четырех матчей имеет восемь очков и занимает седьмое место. «Гранада» с тремя очками после пяти игр идет 17-й.