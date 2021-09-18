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    Гол Сапаты принес «Аталанте» победу над «Салернитаной»

    «Салернитана» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Салернитана Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 4-го тура чемпионата Италии «Салернитана» потерпела домашнее поражение от «Аталанты» — 0:1.

    Гол Сапаты принес «Аталанте» победу над «Салернитаной»
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    Единственный гол на 75-й минуте забил колумбийский нападающий Дуван Сапата, которому ассистировал Йосип Иличич.

    Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и покинул поле после первого тайма, его заменил Йосип Иличич.

    Футбол. Италия. Серия А
    Салернитана — Аталанта 0:1
    Гол: 0:1 Дуван Сапата (75') Салернитана: Вид Белец, Норберт Дьёмбер, Стефан Страндберг, Риккардо Гальоло (Luka Bogdan, 68'), Wajdi Kechrida, Мамаду Кулибали, Лассана Кулибали, Лука Раньери (Павел Ярошински, 61'), Франк Рибери (Joel Chukwuma Obi, 46'), Милан Дюрич (Simy, 74'), Cedric Gondo (Федерико Бонаццоли, 61') Аталанта: Дуван Сапата, Алексей Миранчук (Йосип Иличич, 46'), Руслан Малиновский (Давиде Дзаппакоста, 58'), Робин Гозенс (Джузеппе Пеццелла, 90'), Ремо Фройлер, Марио Пашалич (Теун Коопмейнерс, 46'), Йоаким Мехле, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал (Берат Джимсити, 46'), Рафаэл Толой, Хуан Муссо Предупреждения: Йоаким Мехле (16'), Рафаэл Толой (38'), Милан Дюрич (45 + 1'), Мерих Демирал (45 + 1'), Руслан Малиновский (56'), Лука Раньери (60'), Joel Chukwuma Obi (73'), Павел Ярошински (86')

    Команда из Бергамо набрала 7 очков и занимает 7-е место, «Салернитана» замыкает турнирную таблицу Серии А (0).

    21 сентября «Аталанта» примет «Сассуоло», клуб из Салерно на следующий день примет «Верону».

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