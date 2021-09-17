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    Сафонов: «Локомотив» отскочил в матче с «Марселем»

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    Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал матч «Локомотива» с «Марселем» (1:1) в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

    «Локомотив» — «Марсель»
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    «Локомотив» — «Марсель»

    «Я всегда в Европе болею за российские клубы, но сейчас, по моему мнению, "Локомотив" отскочил в матче с "Марселем". Это может кому-то понравиться, кому-то нет. Согласен, что железнодорожники выступили лучше, чем остальные представители РПЛ, тут статистику никто не отменяет.

    Удаление Тикнизяна? Надо просто понимать, что в еврокубках цена каждой ошибки возрастает в несколько раз. Но особо на ход игры это не повлияло, так как "Марсель" как давил, так и продолжал это делать. Вёе шло, если можно так выразиться, в одну кассу.

    Повысились на шансы "Локо" на выход в весеннюю часть ЛЕ? По одному матчу сложно судить, надо посмотреть на то, как сыграют соперники по группе. Не сомневаюсь, к примеру, что у себя дома "Марсель" просто порвет Локомотив», — сказал Сафонов «Матч ТВ».

    Во втором туре 30 сентября «Локомотив» проведет выездную игру с «Лацио», а «Марсель» примет «Галатасарай».

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