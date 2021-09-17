Сафонов: «Локомотив» отскочил в матче с «Марселем»

Футбольный агентпрокомментировал матч «Локомотива» с «Марселем» (1:1) в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

«Я всегда в Европе болею за российские клубы, но сейчас, по моему мнению, "Локомотив" отскочил в матче с "Марселем". Это может кому-то понравиться, кому-то нет. Согласен, что железнодорожники выступили лучше, чем остальные представители РПЛ, тут статистику никто не отменяет.

Удаление Тикнизяна? Надо просто понимать, что в еврокубках цена каждой ошибки возрастает в несколько раз. Но особо на ход игры это не повлияло, так как "Марсель" как давил, так и продолжал это делать. Вёе шло, если можно так выразиться, в одну кассу.

Повысились на шансы "Локо" на выход в весеннюю часть ЛЕ? По одному матчу сложно судить, надо посмотреть на то, как сыграют соперники по группе. Не сомневаюсь, к примеру, что у себя дома "Марсель" просто порвет Локомотив», — сказал Сафонов «Матч ТВ».

Во втором туре 30 сентября «Локомотив» проведет выездную игру с «Лацио», а «Марсель» примет «Галатасарай».