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    Немецкий футбольный союз выступил против проведения ЧМ раз в два года

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии УЕФА ФИФА
    Немецкий футбольный союз (DFB) на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором осудил идею проведения чемпионатов мира раз в два года.

    DFB
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    DFB

    В этом вопросе DFB поддержал позицию УЕФА.

    «DFB полностью поддерживает позицию УЕФА, согласно которой решение по столь важному вопросу не может быть принято без согласия европейского футбола.

    В связи с этим DFB непонятно, почему руководство ФИФА в качестве первого шага консультировалось не с членами своего собственного совета, а с так называемыми "легендами ФИФА" и распространил результаты встречи через СМИ.

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  • 06/09/2021

    • Как и все другие европейские национальные ассоциации, лиги и клубы, DFB страдает от новых реформ, которые, по всей видимости, обсуждаются в Дохе. Перевод чемпионатов мира на двухлетний цикл окажет огромное влияние на футбол в Германии, Европе и во всем мире», — говорится в сообщении.

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