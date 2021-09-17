Немецкий футбольный союз выступил против проведения ЧМ раз в два года

Немецкий футбольный союз (DFB) на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором осудил идею проведения чемпионатов мира раз в два года.

В этом вопросе DFB поддержал позицию УЕФА.

«DFB полностью поддерживает позицию УЕФА, согласно которой решение по столь важному вопросу не может быть принято без согласия европейского футбола.

В связи с этим DFB непонятно, почему руководство ФИФА в качестве первого шага консультировалось не с членами своего собственного совета, а с так называемыми "легендами ФИФА" и распространил результаты встречи через СМИ.

Как и все другие европейские национальные ассоциации, лиги и клубы, DFB страдает от новых реформ, которые, по всей видимости, обсуждаются в Дохе. Перевод чемпионатов мира на двухлетний цикл окажет огромное влияние на футбол в Германии, Европе и во всем мире», — говорится в сообщении.