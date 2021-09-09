УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира в случае их проведения раз в два года

Александер Чеферин Фото: globallookpress.com
Об этом заявил глава организации Александер Чеферин.
«Это убьет футбол. Это против его основных принципов. Мы можем принять решение не участвовать в нем. Насколько я знаю, Южная Америка на одной стороне с нами. Надеюсь, что этого не произойдет, потому что это слишком противоречит базовым принципам футбола.
Каждое лето играть месячный турнир — это убийство для игроков. Кроме того, в таком случае он будет пересекаться с женским чемпионатом мира и олимпийским футбольным турниром.
Ценность турнира именно в том, что он проходит раз в четыре года. Ты ждешь его. Это большой турнир, как Олимпийские игры. Не думаю, что наши федерации поддержат это», — приводит слова Чеферина The Times.