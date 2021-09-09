УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира в случае их проведения раз в два года

УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира, если они будут проводиться каждые два года.

Об этом заявил глава организации Александер Чеферин.

«Это убьет футбол. Это против его основных принципов. Мы можем принять решение не участвовать в нем. Насколько я знаю, Южная Америка на одной стороне с нами. Надеюсь, что этого не произойдет, потому что это слишком противоречит базовым принципам футбола.

Каждое лето играть месячный турнир — это убийство для игроков. Кроме того, в таком случае он будет пересекаться с женским чемпионатом мира и олимпийским футбольным турниром.

Ценность турнира именно в том, что он проходит раз в четыре года. Ты ждешь его. Это большой турнир, как Олимпийские игры. Не думаю, что наши федерации поддержат это», — приводит слова Чеферина The Times.