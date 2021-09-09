Европейские лиги выступили против проведения ЧМ раз в два года

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) выступила против идеи проведения чемпионата мира каждые два года.

Членами EPFL являются большинство европейских ведущих лиг, включая АПЛ, Ла Лигу, Серию А, Бундеслигу, Лигу 1, РПЛ.

«Лиги решительно и единогласно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждые два года. Лиги будут работать вместе с другими заинтересованными сторонами с целью не допустить, чтобы футбольные руководящие органы принимали односторонние решения, которые могут нанести вред внутреннему футболу, который является основой нашей индустрии и имеет первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире», — говорится в сообщении EPFL.

Напомним, главное футбольное соревнование планеты было основано в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны.

Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022), а также в Канаде, Мексике и США (2026).