Смородская перед матчем с «Легией»: Вообще не верю в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива»считает, чтоне сможет обыграть польскуюв первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я в "Спартак" сейчас вообще не верю ни с какой точки зрения. Не могу быть объективной. Бог знает, что там творится.

Как они смогут преодолеть все эти трудности? Отсутствие трансферов, скандалы.

"Легия" — команда с историей, но ее надо побеждать. Но обыграет ли ее "Спартак" — я не знаю», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Легия».

Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.