Комбаров: «Спартаку» будет тяжело против «Легии», это не РПЛ

Бывший защитник «Спартака»поделился ожиданиями от встречи красно-белых с польскойв первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Опасения всегда есть, "Спартак" выступает нестабильно. Но есть надежда на победу в сегодняшнем матче.

В матче десятилетней давности против "Легии" я забил пенальти, а Кирилл открыл счет. Не хотелось бы проецировать тот матч на сегодняшний. Столько времени прошло, сейчас совсем другие команды с другими людьми.

Будем надеяться на красивую и быструю игру, которая приведет "Спартак" к победе. Думаю, игра точно будет тяжелой, это не РПЛ. Даже такие команды, как "Легия", в нашем чемпионате шли бы в топ-5», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

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Матч «Спартак» — «Легия» пройдет 15 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.