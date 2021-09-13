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    Непомнящий: «Спартаку» по зубам команда уровня «Легии»

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    Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Спартака» в матче Лиги Европы против «Легии».

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Сегодня "Спартак" — потенциально самая быстрая команда в нашем чемпионате. Ему вполне по зубам команды уровня "Легии", поэтому здесь я более оптимистичен.

    Мне кажется, что неудачи "Спартака" заключались в психологии, когда каждый игрок не поднимался до своего уровня.

    В еврокубках обычно настраивать не надо, и футболисты играют на своем реальном потенциале. А о том, что творится вокруг "Спартака", можно писать серьезный роман.

    Что касается самого футбола — и я сужу не только по недавней игре с "Химками", — можно взять каждого игрока в отдельности, и мне кажется, что перспектива играть в еврокубках их вдохновит», — цитирует Непомнящего «Газета. Ru».

    Матч «Спартак» — «Легия» состоится 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.

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