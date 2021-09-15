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    «Спартак» пропустит от «Легии» больше одного мяча?

    «Спартак» — «Легия». Прогноз (к. 2.12) и ставки на Лигу Европы 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Легия»
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    Квинси Промес
    Московский «Спартак» сыграет на своем поле с варшавской «Легией» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября 2021 года, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 15 Сентября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:30 Легия Легия
  • Варшава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Спартак»

    «Спартак» оказался в групповом этапе Лиги Европы после неудачной попытки попасть в основной турнир Лиги чемпионов. Красно-белые уступили в квалификации ЛЧ лиссабонской «Бенфике», проиграв оба матча со счетом 0:2.

    Лишний раз пересказывать, что творится со «Спартаком» в начале сезона, нет смысла, об этом уже говорилось миллион раз. Но если коротко, скандалы в руководстве клуба в итоге очень сильно ударили и по психологическому состоянию команды.

    Это одна из причин неудачных результатов «Спартака» в прошлом месяце. Август команда Руя Витории завершила ничьей с тульским «Арсеналом» и поражением от «Сочи».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Но к предстоящему матчу «Спартак» подходит в хорошем настроении. В минувшую субботу красно-белые разгромили «Химки» — 3:0. Возможно, ключевым стало возвращение после травмы Квинси Промеса, без которого «Спартак» очень блекло выглядел в атаке.

    «Легия»

    «Легия» тоже изначально пыталась попасть в Лигу чемпионов, но после поражения от загребского «Динамо» оказалась в Лиге Европы.

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  • 11/09/2021

    • Правда, полякам пришлось сражаться за путевку в групповой этап в заключительном раунде квалификации. «Легия» неожиданно прошла «Славию».

    Пражский клуб считался явным фаворитом, но в итоге уступил польскому чемпиону по сумме двух матчей. Встреча в Праге завершилась вничью 2:2, а в Варшаве выиграли хозяева — 2:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Между тем, в чемпионате Чехии у «Легии» пока проблемы. После пяти сыгранных матчей команда Чеслава Михневича занимает всего лишь 16 место. В пяти матчах «Легия» набрала шесть очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры сомневаются в том, что игра будет результативной. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.94.

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    Судя по матчам с загребским «Динамо», «Легия» не такая простая, как о ней думали в начале еврокубковой кампании. А с учетом всех проблем «Спартака» и вовсе нет сомнений, что гости свой гол забьют. И, возможно, не один.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 1.94. «Спартак» наверняка тоже ответит.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.12.

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    «Спартак» — «Легия»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. «Спартак» пропустит от «Легии» больше одного мяча?
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