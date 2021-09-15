Московский «Спартак» сыграет на своем поле с варшавской «Легией» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября 2021 года, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» оказался в групповом этапе Лиги Европы после неудачной попытки попасть в основной турнир Лиги чемпионов. Красно-белые уступили в квалификации ЛЧ лиссабонской «Бенфике», проиграв оба матча со счетом 0:2.

Лишний раз пересказывать, что творится со «Спартаком» в начале сезона, нет смысла, об этом уже говорилось миллион раз. Но если коротко, скандалы в руководстве клуба в итоге очень сильно ударили и по психологическому состоянию команды.

Это одна из причин неудачных результатов «Спартака» в прошлом месяце. Август команда Руя Витории завершила ничьей с тульским «Арсеналом» и поражением от «Сочи».

Календарь и таблица Лиги Европы

Но к предстоящему матчу «Спартак» подходит в хорошем настроении. В минувшую субботу красно-белые разгромили «Химки» — 3:0. Возможно, ключевым стало возвращение после травмы Квинси Промеса, без которого «Спартак» очень блекло выглядел в атаке.

«Легия»

«Легия» тоже изначально пыталась попасть в Лигу чемпионов, но после поражения от загребского «Динамо» оказалась в Лиге Европы.

Правда, полякам пришлось сражаться за путевку в групповой этап в заключительном раунде квалификации. «Легия» неожиданно прошла «Славию».

Пражский клуб считался явным фаворитом, но в итоге уступил польскому чемпиону по сумме двух матчей. Встреча в Праге завершилась вничью 2:2, а в Варшаве выиграли хозяева — 2:1.

Все прогнозы на Лигу Европы

Между тем, в чемпионате Чехии у «Легии» пока проблемы. После пяти сыгранных матчей команда Чеслава Михневича занимает всего лишь 16 место. В пяти матчах «Легия» набрала шесть очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры сомневаются в том, что игра будет результативной. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.94.

Судя по матчам с загребским «Динамо», «Легия» не такая простая, как о ней думали в начале еврокубковой кампании. А с учетом всех проблем «Спартака» и вовсе нет сомнений, что гости свой гол забьют. И, возможно, не один.

Ставка — тотал больше 2,5 за 1.94. «Спартак» наверняка тоже ответит.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.12.