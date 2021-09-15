«Ливерпуль» — «Милан»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет был открыт на 9-й минуте благодаря атоголу. Мерсисайдцы провели атаку правым флангом, Салах сделал передачу вперёд, Трент на скорости влетел в штрафную и пробил с острого угла — мяч от ноги Томори влетел в сетку ворот миланцев.
На 14-й минуте был назначен пенальти в ворота «Милана». Хендерсон получил пас в штрафной и плотно пробил — мяч попал в руку Беннасеру.
Однако Меньян потащил удар Салаха с пенальти. Египтянин плотно пробил низом — голкипер угадал и отразил мяч.
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На 42-й минуте счет сравнялся. Быстрая атака прошла у «Милана», Салемакерс дошёл до штрафной, Леау сделал передачу на свободного Ребича, который технично пробил в дальний угол.
Две минуты спустя итальянцы вышли вперед. Леау разогнал атаку и сделал пас в штрафную «Ливерпуля», Ребич прострелил в центр, Эрнандес бил по пустым воротам — Робертсон заблокировал. Но Диас успел на отскок и добил мяч в пустые ворота.
Счет вновь сравнялся на 48-й минуте. Ориги сделал мягкий заброс в штрафную «Милана», Салах выскочил на ворота и протолкнул мяч мимо вратаря.
А на 69-й минуте Трент навесил с углового, Эрнандес неудачно выбил мяч на Хендерсона, который подстроился и с линии штрафной хлёстко пробил в нижний угол ворот «Милана». Меньян не дотянулся.
Во втором туре, который пройдет 28 сентября «Порту» примет на своем поле «Ливерпуль», а «Милан» сыграет на своем поле с «Атлетико»