«Ливерпуль» — «Милан»: счет матча 3:2, обзор голов

Английскийодержал домашнюю победу над итальянским(3:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В

Счет был открыт на 9-й минуте благодаря атоголу. Мерсисайдцы провели атаку правым флангом, Салах сделал передачу вперёд, Трент на скорости влетел в штрафную и пробил с острого угла — мяч от ноги Томори влетел в сетку ворот миланцев.

На 14-й минуте был назначен пенальти в ворота «Милана». Хендерсон получил пас в штрафной и плотно пробил — мяч попал в руку Беннасеру.

Однако Меньян потащил удар Салаха с пенальти. Египтянин плотно пробил низом — голкипер угадал и отразил мяч.

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На 42-й минуте счет сравнялся. Быстрая атака прошла у «Милана», Салемакерс дошёл до штрафной, Леау сделал передачу на свободного Ребича, который технично пробил в дальний угол.

Две минуты спустя итальянцы вышли вперед. Леау разогнал атаку и сделал пас в штрафную «Ливерпуля», Ребич прострелил в центр, Эрнандес бил по пустым воротам — Робертсон заблокировал. Но Диас успел на отскок и добил мяч в пустые ворота.

Счет вновь сравнялся на 48-й минуте. Ориги сделал мягкий заброс в штрафную «Милана», Салах выскочил на ворота и протолкнул мяч мимо вратаря.

А на 69-й минуте Трент навесил с углового, Эрнандес неудачно выбил мяч на Хендерсона, который подстроился и с линии штрафной хлёстко пробил в нижний угол ворот «Милана». Меньян не дотянулся.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Ливерпуль — Милан 3:2 Голы: 1:0 Фикайо Томори (автогол) (9'), 1:1 Анте Ребич (42'), 1:2 Браим Диас (44'), 2:2 Мохамед Салах (49'), 3:2 Джордан Хендерсон (69') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 84'), Фабиньо, Наби Кейта (Тьяго Алькантара, 71'), Мохамед Салах (Алекс Окслейд-Чемберлен, 84'), Дивок Ориги (Садио Мане, 63'), Диогу Жота (Кёртис Джонс, 71') Милан: Анте Ребич (Дэниел Мальдини, 83'), Рафаэл Леау (Оливье Жиру, 62'), Браим Диас, Алексис Салемакерс (Алессандро Флоренци, 62'), Франк Кессье, Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 71'), Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Исмаэль Беннасер (13'), Браим Диас (61'), Джеймс Милнер (90 + 3')

Во втором туре, который пройдет 28 сентября «Порту» примет на своем поле «Ливерпуль», а «Милан» сыграет на своем поле с «Атлетико»