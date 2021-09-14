ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» способен достичь успеха в Лиге чемпионовТоп-5 темных лошадок Лиги чемпионов
  • 13:17
    • «Ты лучший». Карпин эмоционально отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России
  • 12:24
    • Колосков: Не вижу разницы между «Зенитом» и «Челси»
  • 12:13
    • СМИ: Черышев пропустит не меньше месяца
  • 11:52
    • Арустамян: «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна
  • 11:28
    • Месси и Неймар сыграют за «ПСЖ» против «Брюгге»
    Все новости спорта

    Зобнин: «Спартак» попал в сложную группу, «Легия» тоже не подарок

    Футбол Спартак Легия Наполи Лестер Сити Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил шансы команды в групповом этапе Лиги Европы.

    Роман Зобнин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Зобнин

    «Спартак» сыграет против «Наполи», «Лестера» и «Легии».

    «Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. "Наполи" и "Лестер" — это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. "Легия" — тоже не подарок: многократный чемпион Польши.

    Я играл против "Наполи" за "Динамо". Для меня это был дебют в еврокубках на такой стадии. Арена в Неаполе заполнилась практически на сто процентов. Болельщики там огненные и агрессивные, их к тому же изо всех сил заводил диктор стадиона. Тяжелый был выезд, но яркий.

  • Непомнящий: «Спартаку» по зубам команда уровня «Легии»
  • Читайте по теме

    • У нас накопилось много проблем, и сейчас каждый матч нужно воспринимать как возможность исправить положение. Это касается как чемпионата России, так и Лиги Европы. Очень важно успешно начать путь в турнире и победить дома, при своих болельщиках», — приводит слова Зобнина пресс-служба красно-белых.

    «Спартак» сыграет против «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Легия».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зениту» ничего не светит?
  • «Челси» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Какой старт в Лиге чемпионов ждет «Барселону» без Месси?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Где Роналду, там много голов?
  • «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Мальме — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры