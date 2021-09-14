Зобнин: «Спартак» попал в сложную группу, «Легия» тоже не подарок

Полузащитник «Спартака»оценил шансы команды в групповом этапе Лиги Европы.

«Спартак» сыграет против «Наполи», «Лестера» и «Легии».

«Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. "Наполи" и "Лестер" — это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. "Легия" — тоже не подарок: многократный чемпион Польши.

Я играл против "Наполи" за "Динамо". Для меня это был дебют в еврокубках на такой стадии. Арена в Неаполе заполнилась практически на сто процентов. Болельщики там огненные и агрессивные, их к тому же изо всех сил заводил диктор стадиона. Тяжелый был выезд, но яркий.

У нас накопилось много проблем, и сейчас каждый матч нужно воспринимать как возможность исправить положение. Это касается как чемпионата России, так и Лиги Европы. Очень важно успешно начать путь в турнире и победить дома, при своих болельщиках», — приводит слова Зобнина пресс-служба красно-белых.

«Спартак» сыграет против «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября в Москве, начало — в 17:30 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Легия».