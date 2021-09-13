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    Колосков: Кашшаи хорошо поработал во всех смыслах этого слова

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    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость об отставке Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Я могу сказать, что с моей точки зрения, человека, который не специалист в судействе, Кашшаи хорошо поработал во всех смыслах этого слова.

    Он пытался как-то судей привести к единообразию толкования правил, а не всегда это удавалось. Эта современная тенденция, когда судья не должен мешать футболистам, он тоже пытался как-то назреть.

    Я не знаю, было ли это на самом деле или нет, но я видел, что в этом отношении прогресс есть. В этом сезоне стали меньше давать карточек направо и налево, что конечно же обедняет наш футбол.

    В конце концов к нему вообще замечаний каких-то с печатью или претензий со стороны руководителя судейского комитета таких явных не было.

    Не знаю, сожалеть об его отставке или нет, но то, что он пытался сделать полезное для российского судейства и сделал кое-что, у меня сомнений нет никаких», — сказал Колосков «Матч ТВ».

    Кашшаи возглавлял судейский департамент РФС с января прошлого года.

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