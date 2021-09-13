Колосков: Кашшаи хорошо поработал во всех смыслах этого слова

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)прокомментировал новость об отставкес поста главы департамента судейства.

«Я могу сказать, что с моей точки зрения, человека, который не специалист в судействе, Кашшаи хорошо поработал во всех смыслах этого слова.

Он пытался как-то судей привести к единообразию толкования правил, а не всегда это удавалось. Эта современная тенденция, когда судья не должен мешать футболистам, он тоже пытался как-то назреть.

Я не знаю, было ли это на самом деле или нет, но я видел, что в этом отношении прогресс есть. В этом сезоне стали меньше давать карточек направо и налево, что конечно же обедняет наш футбол.

В конце концов к нему вообще замечаний каких-то с печатью или претензий со стороны руководителя судейского комитета таких явных не было.

Не знаю, сожалеть об его отставке или нет, но то, что он пытался сделать полезное для российского судейства и сделал кое-что, у меня сомнений нет никаких», — сказал Колосков «Матч ТВ».

Кашшаи возглавлял судейский департамент РФС с января прошлого года.