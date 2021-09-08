Белоруссия — Бельгия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

В 21:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Белоруссия»: Sergey Chernik, Максим Швецов, Artem Rakhmanov, Александр Сачивко, Николай Золотов, Gleb Shevchenko, Ruslan Lisakovich, Artem Bykov, Виталий Лисакович, Vladislav Klimovich, Максим Скавыш.

«Бельгия»: Доди Лукебакио, Миши Батшуайи, Леандро Троссард, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Деннис Прает, Алексис Салемакерс, Джейсон Денайер, Дедрик Боята, Тоби Алдервейрелд, Коэн Кастельс.

Предыдущий матч соперников: «Бельгия» — «Белоруссия» 8:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:7.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Белоруссия» — «Бельгия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бельгия» со счетом 1:7. Матч между командами «Белоруссия» и «Бельгия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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