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    Бельгийцы сметут белорусов после перерыва?

    Белоруссия — Бельгия. Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

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    Ромелу Лукаку
    Белоруссия сыграет на своем поле с Бельгией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Белоруссия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 08 Сентября 2021 года
    Белоруссия
  • Минск
    •  Белоруссия 21:45 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 19.00
  • X
  • 8.30
  • 2
  • 1.14
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    Сборная Белоруссии

    Сборная Белоруссии нынешний отборочный цикл проводит в своем стиле. Команда сразу же оккупировала нижние строчки турнирной таблицы.

    По итогам пяти сыгранных туров сборная Белоруссии занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только три набранных очка.

    В минувшем туре квалификации сборная Белоруссия проявила себя неплохо. Вот только взять очки в матче с Уэльсом не удалось (2:3).

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    В этом отборочном цикле белорусы испытали сущее унижение именно в поединке против Бельгии. Тогда соперники отгрузили в ворота «сябров» восемь (!) безответных мячей.

    Сборная Бельгии

    Нынешний турнир сборная Бельгии проводит на своем уровне. Бельгийцы уверенно лидируют в своей группе.

    Сборная Бельгии в 5 матчах набрала 13 очков. При этом, команда Мартинеса забила уже 20 мячей в ворота соперников.

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  • Вчера

    • Минувший тур Бельгия вполне может записать себе в актив. Дома команда без каких-либо проблем одолела Чехию (3:0).

    Наверняка Ромелу Лукаку и компания постараются еще приблизиться к прямой путевке на чемпионат мира. Да и вообще, класс соперников слишком разный.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.17, на ничью за 8.20, а на Белоруссию — за 19.00.

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    Хозяева ни на что не претендуют, к тому же лишены преимущества своего поля.

    Линия атаки бельгийцев способна вскрыть оборону практически любого соперника.

    Учитывая то, что встреча пройдет на нейтральном поле в Казани, шансы белорусов на положительный исход стремятся к нулю. Наши прогноз и ставка — Фора Бельгии -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.43.

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    Белоруссия — Бельгия: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. Бельгийцы сметут белорусов после перерыва?
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