Белоруссия сыграет на своем поле с Бельгией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Белоруссия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Белоруссии

Сборная Белоруссии нынешний отборочный цикл проводит в своем стиле. Команда сразу же оккупировала нижние строчки турнирной таблицы.

По итогам пяти сыгранных туров сборная Белоруссии занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только три набранных очка.

В минувшем туре квалификации сборная Белоруссия проявила себя неплохо. Вот только взять очки в матче с Уэльсом не удалось (2:3).

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В этом отборочном цикле белорусы испытали сущее унижение именно в поединке против Бельгии. Тогда соперники отгрузили в ворота «сябров» восемь (!) безответных мячей.

Сборная Бельгии

Нынешний турнир сборная Бельгии проводит на своем уровне. Бельгийцы уверенно лидируют в своей группе.

Сборная Бельгии в 5 матчах набрала 13 очков. При этом, команда Мартинеса забила уже 20 мячей в ворота соперников.

Минувший тур Бельгия вполне может записать себе в актив. Дома команда без каких-либо проблем одолела Чехию (3:0).

Наверняка Ромелу Лукаку и компания постараются еще приблизиться к прямой путевке на чемпионат мира. Да и вообще, класс соперников слишком разный.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Бельгию за 1.17, на ничью за 8.20, а на Белоруссию — за 19.00.

Хозяева ни на что не претендуют, к тому же лишены преимущества своего поля.

Линия атаки бельгийцев способна вскрыть оборону практически любого соперника.

Учитывая то, что встреча пройдет на нейтральном поле в Казани, шансы белорусов на положительный исход стремятся к нулю. Наши прогноз и ставка — Фора Бельгии -1.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.43.