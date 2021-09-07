Хорватия — Словения. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Хорватия»: Ivica Ivusic, Josip Juranovic, Деян Ловрен, Домагой Вида, Борна Баришич, Марсело Брозович, Матео Ковачич, Марио Пашалич, Marko Livaja, Иван Перишич, Андрей Крамарич.

«Словения»: Benjamin Sesko, Йосип Иличич, Sandi Lovric, Ясмин Куртич, Йон Горенц-Станкович, Адам Гнезда, Юре Балковец, Миха Мевля, Яка Бийол, Петар Стоянович, Ян Облак.

Предыдущий матч соперников: «Словения» — «Хорватия» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хорватия» — «Словения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Хорватия» со счетом 1:0. Матч между командами «Хорватия» и «Словения» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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