В матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Хорватии примет сборную Словении. Игра состоится 7 сентября в Сплите (Хорватия) и начнется в 21:45 мск. Хорватия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

После пяти матчей Хорватия уступила первую позицию сборной России, но при этом она делит с ней очки. На счету хозяев 10 набранных баллов.

Шашечные одержали 3 победы в четырех матчах квалификации. Ранее они добыли минимальную победу над Кипром (1:0) и разгромили Мальту (3:0). В рамках сентябрьского сбора команда разошлась нулевой ничьей с Россией и минимально выиграла у Словакии.

Примечательно, что единственное поражение в группе хорватам нанесла как раз Словения. Это было в первом туре. Тогда коллектив Златко Далича потерпел минимальное фиаско.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Хорватам по-прежнему не поможет травмированный Лука Модрич, у которого проблемы с приводящей мышцей бедра.

Словения

Словения отстает от Хорватии на 3 очка, имея на счету 7 набранных баллов. У нее 2 поражения, ничья и две победы.

В сентябре словенцы были скромными. Со счетом 1:1 они сыграли со Словакией и с минимальным результатом 1:0 обыграли Мальту. Таким образом, в этом отборе команде не удавалось забивать больше гола за игру.

На выезде у Словении игра не клеится. Все два поражения команда потерпела в чужих стенах. Сначала она уступила России 1:2, а затем проиграла даже Кипру 0:1.

Лишь один из шести последних официальных матчей сборной Словении завершался с тоталом больше 2.5.

Прогноз и ставка

Хорватия букмекеры считают фаворитом за 1.63. Победу Словении нам выставили за 6.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

Сентябрьские матчи обеих команд были малорезультативными . Хорватам и вовсе удалось лишь раз отметиться забитым голом. Ну и не будем забывать, что в прошлой очной игре был забит лишь один мяч.

Неплохим решением в этом случае будет ставка на тотал меньше 2.5 за 1.73.

Словакия вполне может увезти очки из Сплита, поэтому рекомендуем поставить на победу гостей с форой +1.