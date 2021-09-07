Хорватия
После пяти матчей Хорватия уступила первую позицию сборной России, но при этом она делит с ней очки. На счету хозяев 10 набранных баллов.
Шашечные одержали 3 победы в четырех матчах квалификации. Ранее они добыли минимальную победу над Кипром (1:0) и разгромили Мальту (3:0). В рамках сентябрьского сбора команда разошлась нулевой ничьей с Россией и минимально выиграла у Словакии.
Примечательно, что единственное поражение в группе хорватам нанесла как раз Словения. Это было в первом туре. Тогда коллектив Златко Далича потерпел минимальное фиаско.
Хорватам по-прежнему не поможет травмированный Лука Модрич, у которого проблемы с приводящей мышцей бедра.
Словения
Словения отстает от Хорватии на 3 очка, имея на счету 7 набранных баллов. У нее 2 поражения, ничья и две победы.
В сентябре словенцы были скромными. Со счетом 1:1 они сыграли со Словакией и с минимальным результатом 1:0 обыграли Мальту. Таким образом, в этом отборе команде не удавалось забивать больше гола за игру.
На выезде у Словении игра не клеится. Все два поражения команда потерпела в чужих стенах. Сначала она уступила России 1:2, а затем проиграла даже Кипру 0:1.
Лишь один из шести последних официальных матчей сборной Словении завершался с тоталом больше 2.5.
Прогноз и ставка
Хорватия букмекеры считают фаворитом за 1.63. Победу Словении нам выставили за 6.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.
Сентябрьские матчи обеих команд
Неплохим решением в этом случае будет ставка на тотал меньше 2.5 за 1.73.
Словакия вполне может увезти очки из Сплита, поэтому рекомендуем поставить на победу гостей с форой +1.