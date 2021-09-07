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    Хорватия — Словения. Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Словения
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    Никола Влашич
    В матче отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Хорватии примет сборную Словении. Игра состоится 7 сентября в Сплите (Хорватия) и начнется в 21:45 мск. Хорватия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 07 Сентября 2021 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 21:45 Словения Словения
  • Любляна
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
    •

    Хорватия

    После пяти матчей Хорватия уступила первую позицию сборной России, но при этом она делит с ней очки. На счету хозяев 10 набранных баллов.

    Шашечные одержали 3 победы в четырех матчах квалификации. Ранее они добыли минимальную победу над Кипром (1:0) и разгромили Мальту (3:0). В рамках сентябрьского сбора команда разошлась нулевой ничьей с Россией и минимально выиграла у Словакии.

    Примечательно, что единственное поражение в группе хорватам нанесла как раз Словения. Это было в первом туре. Тогда коллектив Златко Далича потерпел минимальное фиаско.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Хорватам по-прежнему не поможет травмированный Лука Модрич, у которого проблемы с приводящей мышцей бедра.

    Словения

    Словения отстает от Хорватии на 3 очка, имея на счету 7 набранных баллов. У нее 2 поражения, ничья и две победы.

    В сентябре словенцы были скромными. Со счетом 1:1 они сыграли со Словакией и с минимальным результатом 1:0 обыграли Мальту. Таким образом, в этом отборе команде не удавалось забивать больше гола за игру.

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    • На выезде у Словении игра не клеится. Все два поражения команда потерпела в чужих стенах. Сначала она уступила России 1:2, а затем проиграла даже Кипру 0:1.

    Лишь один из шести последних официальных матчей сборной Словении завершался с тоталом больше 2.5.

    Прогноз и ставка

    Хорватия букмекеры считают фаворитом за 1.63. Победу Словении нам выставили за 6.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

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    Сентябрьские матчи обеих команд были малорезультативными. Хорватам и вовсе удалось лишь раз отметиться забитым голом. Ну и не будем забывать, что в прошлой очной игре был забит лишь один мяч.

    Неплохим решением в этом случае будет ставка на тотал меньше 2.5 за 1.73.

    Словакия вполне может увезти очки из Сплита, поэтому рекомендуем поставить на победу гостей с форой +1.

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    Хорватия — Словения: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Снова программа минимум?
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