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    • Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен
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    Аргентинская федерация футбола прокомментировала срыв матча c Бразилией

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    Клаудио Тапиа, президент Аргентинской федерации футбола, прокомментировал срыв отборочного матча к ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

    Встреча была остановлена из-за нарушения правил карантина
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    Встреча была остановлена из-за нарушения правил карантина

    «Ассоциация футбола Аргентины выражает недовольство в связи с приостановкой встречи между сборной Аргентины и сборной Бразилии в Сан-Паулу. Как и CBF, AFA удивлены действиями Anvisa после начала игры.

    Следует отметить, что делегация сборной Аргентины находилась на территории Бразилии с 3 сентября в 8 часов утра, соблюдая все текущие санитарные протоколы, регулируемые КОНМЕБОЛ для нормального развития квалификационных соревнований на ЧМ-2022.

    После доклада представителей КОНМЕБОЛа и арбитра встречи, материалы будут переданы в компетентный орган ФИФА в соответствии с действующими правилами. Футбол не должен жить такими эпизодами, которые посягают на спортивный дух такого важного соревнования», — приводится заявление на официальном сайте AFA.

  • Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен
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    • Напомним, что местные власти Бразилии обвинили аргентинскую сторону в нарушении правил в период пандемии коронавируса.

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