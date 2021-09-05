ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев US Open. Медведев обыграл Эванса, Свитолина прошла Халеп
  • 23:06
    • Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен
  • 22:47
    • Медведев вышел в четвертьфинал US Open
  • 20:53
    • Сборная Англии забила четыре мяча Андорре
  • 20:02
    • Российские волейболисты переиграли финнов на чемпионате Европы
  • 19:50
    • Московское «Динамо» всухую обыграло «Сибирь»
    Все новости спорта

    Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Бразилии Сборная АргентиныКоронавирус в спорте Между тем Скандалы Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Матч квалификации чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен, сообщает O Globo.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    По ходу первого тайма на поле появились представители Национального агентства по санитарному надзору и бразильской полиции.

    Причиной их появление стало то, что четыре игрока сборной Аргентины прибыли в Бразилию, несмотря на запрет, который касается тех лиц, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР.

    Впоследствии игроки сборной Аргентины ушли в подтрибунное помещение.

    По данным TyC Sports, аргентинцы признались в нарушении бразильских правил. Речь идет об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Ло Чельсо и Кристиане Ромеро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли Швейцария реванш у Италии за поражение на Евро-2020?
  • Швейцария — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли Германия опередить Армению?
  • Германия — Армения. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Бразилия и Аргентина сыграют вничью 0:0?
  • Бразилия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 3.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Гоёвчик — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры