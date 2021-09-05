Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен

Фрагмент матча Фото: tycsports.com
По ходу первого тайма на поле появились представители Национального агентства по санитарному надзору и бразильской полиции.
Причиной их появление стало то, что четыре игрока сборной Аргентины прибыли в Бразилию, несмотря на запрет, который касается тех лиц, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР.
Впоследствии игроки сборной Аргентины ушли в подтрибунное помещение.
По данным TyC Sports, аргентинцы признались в нарушении бразильских правил. Речь идет об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Ло Чельсо и Кристиане Ромеро.