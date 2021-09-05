Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен

Матч квалификации чемпионата мира 2022 года по футболу между сборнымиприостановлен, сообщает O Globo.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: tycsports.com

По ходу первого тайма на поле появились представители Национального агентства по санитарному надзору и бразильской полиции.

Причиной их появление стало то, что четыре игрока сборной Аргентины прибыли в Бразилию, несмотря на запрет, который касается тех лиц, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР.

Впоследствии игроки сборной Аргентины ушли в подтрибунное помещение.

По данным TyC Sports, аргентинцы признались в нарушении бразильских правил. Речь идет об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Ло Чельсо и Кристиане Ромеро.