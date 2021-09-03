Венесуэла — Аргентина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (03.09.2021)

В 03:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Венесуэла»: Вилькер Фариньес, Alexander Gonzalez, Nahuel Ferraresi, J.Velazquez, Хефферсон Саварино, Йеферсон Сотельдо, Jose Andres Martinez, Томас Ринкон, Oscar Gonzalez, Хосеф Мартинес, Eric Ramirez.

«Аргентина»: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария, Родригес Гидо, Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо, Маркос Акунья, Николас Отаменди, Херман Песселья, Науэль Молина, Дамиан Эмилиано Мартинес.

Предыдущий матч соперников: «Венесуэла» — «Аргентина» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венесуэла» — «Аргентина». Коэффициент ставки — 2.28.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Венесуэла» и «Аргентина» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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