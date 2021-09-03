ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную
  • 23:54
    • Англичане забили четыре мяча в ворота венгров
  • 23:48
    • Итальянцы не смогли победить сборную Болгарии
  • 23:34
    • Сборная Швеция дома обыграла сборную Испании
  • 22:17
    • «Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
  • 00:01
    • Вернер и Сане принесли Германии победу над Лихтенштейном
    Все новости спорта

    Венесуэла — Аргентина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (03.09.2021)

    «Венесуэла» — «Аргентина». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Венесуэлы Сборная Аргентины Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 03:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Венесуэла» — «Аргентина».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Составы команд:

    «Венесуэла»: Вилькер Фариньес, Alexander Gonzalez, Nahuel Ferraresi, J.Velazquez, Хефферсон Саварино, Йеферсон Сотельдо, Jose Andres Martinez, Томас Ринкон, Oscar Gonzalez, Хосеф Мартинес, Eric Ramirez.

    «Аргентина»: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария, Родригес Гидо, Родриго Де Пауль, Джовани Ло Чельсо, Маркос Акунья, Николас Отаменди, Херман Песселья, Науэль Молина, Дамиан Эмилиано Мартинес.

    Предыдущий матч соперников: «Венесуэла» — «Аргентина» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венесуэла» — «Аргентина». Коэффициент ставки — 2.28.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Венесуэла» и «Аргентина» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Аргентина обыграть Венесуэлу?
  • Венесуэла — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Медведев снова выиграет с разгромным счетом?
  • Андухар — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Бразилия продлит победную серию в отборе на ЧМ?
  • Чили — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.68
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Венесуэла — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андухар — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Перу — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.78
  • Прогноз на матч Свитолина — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры