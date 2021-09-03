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    Рибери может стать игроком «Салернитаны»

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    Бывший полузащитник сборной Франции и «Баварии» Франк Рибери по-прежнему находится в поиске нового клуба.

    Франк Рибери
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    Франк Рибери

    По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, 38-летний француз может продолжить карьеру в «Салернитане», которая спустя 22 года вернулась в итальянскую Серию А.

    Рибери согласен на переход, но только в том случае, если «Салернитана» сможет удовлетворить его финансовые условия.

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    • На данный момент игрок находится в статусе свободного агента, поэтому у «Салернитаны» не будет проблем с тем, чтобы заявить его, несмотря на то, что трансферное окно в Европе уже закрыто.

    Ранее Рибери не смог договориться по зарплате с «Вероной». Француз хочет получать 1,8 миллиона евро за сезон.

    Два предыдущих сезона Рибери провел в «Фиорентине».

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