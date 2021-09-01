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    Джикия с капитанской повязкой выведет сборную России на матч с Хорватией

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    Стали известны составы сборных России и Хорватии на матч квалификации ЧМ-2022.

    Раздевалка сборной России
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    Раздевалка сборной России

    Встреча четвертого тура группы H пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Россия: Гильерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.

    Запасные: Дюпин, Лунев, Осипенко, Черышев, Заболотный, Смолов, Бакаев, Зобнин, Самошников, Сутормин, Ерохин, Мухин.

    Хорватия: Ливакович, Соса, Юранович, Ловрен, Юранович, Ковачич, Брозович, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич.

    Запасные: Ивушич, Слуга, Уремович, Баришич, Чалета-Цар, Иванушец, Моро, Ливая, Шкорич, Майер, Оршич, Чолак.

    С прогнозами на этот матч можно ознакомиться здесь и тут.

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