Джикия с капитанской повязкой выведет сборную России на матч с Хорватией

Стали известны составы сборных России и Хорватии на матч квалификации ЧМ-2022.

Встреча четвертого тура группы H пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Россия: Гильерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.

Запасные: Дюпин, Лунев, Осипенко, Черышев, Заболотный, Смолов, Бакаев, Зобнин, Самошников, Сутормин, Ерохин, Мухин.

Хорватия: Ливакович, Соса, Юранович, Ловрен, Юранович, Ковачич, Брозович, Пашалич, Перишич, Влашич, Крамарич.

Запасные: Ивушич, Слуга, Уремович, Баришич, Чалета-Цар, Иванушец, Моро, Ливая, Шкорич, Майер, Оршич, Чолак.

С прогнозами на этот матч можно ознакомиться здесь и тут.