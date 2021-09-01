В матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 сборная России примет дома сборную Хорватии. Команды встретятся на арене «Лужники» в Москве 1 сентября. Начало встречи в 21:45 мск. Россия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Сборная России провалилась на Евро-2020, крупно проиграв Бельгии (0:3), не без труда одолев Финляндию (1:)) и разгромно проиграв Дании (4:1), в результате не выйдя из группы.

После этого наставник российской команды Станислав Черчесов был отправлен в отставку, а его место занял Валерий Карпин, который не сразу, но покинул пост главного тренера «Ростова».

В карпинскую сборную не были вызваны нападающие Дзюба и Соболев, а также голкиперы Шунин и Сафонов, зато попали пять других вратарей, включая Гилерме, и нападающий «Локо» Смолов.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Уже в процессе подготовки к матчу c Хорватией Сутормин заменил Петрова, получившего травму, а Чистяков был вызван в сборную России из-за травмы Магкеева

Хорватия

На Евро-2020 хорваты сумели выйти из группы, где в трех матчах они уступили Англии (0:1), поделили очки с Чехией (1:1) и взяли верх над Шотландией (3:1).

Но уже в первом раунде плей-офф сборная Хорватии угодила на Испанию, которой уступила со счетом 3:5 в экстра-тайме.

На матчи отборочного турннира ЧМ-2022 вызваны почти все сильнейшие игроки — Влашич, Ловрен, Модрич, Ковачич, Перишич, Моро.

Еще прогноз на Россия — Хорватия Россия и Хорватия проведут результативный матч?

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не сыграет против команд России (1 сентября) и Словакии (4 сентября) из-за травмы приводящей мышцы.

Ставка

На победу сборной России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.30, а на победу сборной Хорватии — 2.50.

Команды встречались в 1/4 финала ЧМ-2018 — хорваты победили по пенальти — 2:2 (4:3). До этого в контрольном матче в 2015 году сборная России проиграла 1:3. Два отборочных матча Евро-2008 закончились со счетом 0:0.

Хорваты выглядят фаворитами в предстоящем матче, это признает даже Карпин. Прогнозируем, что сборная Хорватии не проиграет и в этот раз.