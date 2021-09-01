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    Как Карпин дебютирует в сборной России?

    Россия — Хорватия. Ставка (к. 2.27) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Хорватия
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    Валерий Карпин
    В матче квалификационного раунда чемпионата мира 2022 сборная России примет дома сборную Хорватии. Команды встретятся на арене «Лужники» в Москве 1 сентября. Начало встречи в 21:45 мск. Россия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 01 Сентября 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 21:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    Россия

    Сборная России провалилась на Евро-2020, крупно проиграв Бельгии (0:3), не без труда одолев Финляндию (1:)) и разгромно проиграв Дании (4:1), в результате не выйдя из группы.

    После этого наставник российской команды Станислав Черчесов был отправлен в отставку, а его место занял Валерий Карпин, который не сразу, но покинул пост главного тренера «Ростова».

    В карпинскую сборную не были вызваны нападающие Дзюба и Соболев, а также голкиперы Шунин и Сафонов, зато попали пять других вратарей, включая Гилерме, и нападающий «Локо» Смолов.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Уже в процессе подготовки к матчу c Хорватией Сутормин заменил Петрова, получившего травму, а Чистяков был вызван в сборную России из-за травмы Магкеева

    Хорватия

    На Евро-2020 хорваты сумели выйти из группы, где в трех матчах они уступили Англии (0:1), поделили очки с Чехией (1:1) и взяли верх над Шотландией (3:1).

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    • Но уже в первом раунде плей-офф сборная Хорватии угодила на Испанию, которой уступила со счетом 3:5 в экстра-тайме.

    На матчи отборочного турннира ЧМ-2022 вызваны почти все сильнейшие игроки — Влашич, Ловрен, Модрич, Ковачич, Перишич, Моро.

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    • Полузащитник «Реала» Лука Модрич не сыграет против команд России (1 сентября) и Словакии (4 сентября) из-за травмы приводящей мышцы.

    Ставка

    На победу сборной России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.30, а на победу сборной Хорватии — 2.50.

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    Команды встречались в 1/4 финала ЧМ-2018 — хорваты победили по пенальти — 2:2 (4:3). До этого в контрольном матче в 2015 году сборная России проиграла 1:3. Два отборочных матча Евро-2008 закончились со счетом 0:0.

    Хорваты выглядят фаворитами в предстоящем матче, это признает даже Карпин. Прогнозируем, что сборная Хорватии не проиграет и в этот раз.

    Интересен вариант для ставки «Хорватия выиграет один из таймов» за 1.77.

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    Россия — Хорватия: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Как Карпин дебютирует в сборной России?
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