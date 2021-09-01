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    Россия и Хорватия проведут результативный матч?

    Россия — Хорватия. Прогноз (к. 2.34) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 1 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Хорватия
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    Валерий Карпин
    Сборная России сыграет на своем поле с Хорватией в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 1 сентября в Москве, начало — в 21:45 мск. Россия — Хорватия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 01 Сентября 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 21:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    Россия

    Сборная России начинает новую жизнь. После провального чемпионата Европы команду возглавил Валерий Карпин. Смена тренера, как ни крути, напрашивалась, поскольку под руководством Станислава Черчесова на сборную в какой-то момент было больно смотреть.

    Главным изменением в составе стало отсутствие Артема Дзюбы. Карпин считает, что нападающий «Зенита» на данный момент не готов играть за национальную команду. Момент, безусловно, спорный, несмотря на то, что Дзюба не очень удачно начал новый сезон.

    Также стоит отметить возвращение в сборную Федора Смолова. Форвард «Локомотива» забил шесть мячей в шести турах РПЛ. Судя по всему, в матче с хорватами Смолов появится на поле с первых минут.

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    В текущем отборе Россия после трех туров занимает в своей группе второе место, уступая Хорватии лишь по дополнительным показателям. Весной россияне обыграли Мальту и Словению, а также уступили Словакии.

    Хорватия

    Тем временем в Хорватии после Евро решили, что Златко Далич должен продолжить работу со сборной.

    Решение, в общем-то, логичное. Хорваты пусть и не впечатлили, но все-таки сумели выйти из группы, после чего едва не остановили мощных испанцев.

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    • Главной проблемой для Хорватии в предстоящем матче может стать отсутствие Луки Модрича. Капитан сборной так и не успел восстановиться после травмы к предстоящим матчам.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Но в целом состав у Хорватии все равно внушительный, особенно если сравнивать с российским.

    Весной хорваты проиграли Словении и одержали победы над Кипром и Мальтой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры склоняются к тому, что в этом матче будет забито меньше трех мячей. На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.34.

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    И это спорный момент. Проблемы в обороне есть и у России, и у Хорватии. Но в большей степени это касается все-таки команды Карпина. В России сейчас банально отсутствуют надежные защитники.

    Так что здесь вполне можно ожидать результативного футбола. Россияне точно побегут вперед, все-таки первый матч под руководством Карпина — команда будет невероятно мотивирована. Но и в ответе от Хорватии можно быть уверенным.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 2.34.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.62.

    И еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.38. После 60-й минуты начнется самое интересное.

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    Россия — Хорватия: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Россия и Хорватия проведут результативный матч?
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